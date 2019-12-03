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РИА Новости

Эсеры внесли в Госдуму проект об отмене курортного сбора

22:06 03.12.2019 (обновлено: 23:48 03.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников  / Перейти в фотобанкОтдых на Черноморском побережье Краснодарского края в городе Геленджик.
Отдых на Черноморском побережье Краснодарского края в городе Геленджик.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене с 2020 года курортного сбора, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты.
Документ признает с 1 января 2020 года утратившим силу закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". Этот эксперимент проводится с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года и предусматривает введение платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор).
Размер курортного сбора устанавливается законом субъекта РФ и не может превышать 100 рублей за сутки фактического пребывания туриста в объекте размещения. В настоящее время максимальный размер курортного сбора установлен в Ставропольском крае и составляет 50 рублей в сутки.
Авторы законопроекта считают, что "курортный сбор не является гарантией развития территории, на которой он вводится, поскольку его введение с большой долей вероятности повлечет за собой уменьшение привлекательности регионов, используемых в настоящее время для отдыха".
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Правительство не поддерживает законопроект, считая отмену эксперимента без учета его результатов и оценки эффективности необоснованным. Кабмин также обращает внимание, что заявления операторов курортного сбора о дополнительных финансовых расходах при администрировании курортного сбора и удорожании себестоимости проживания в объекте размещения являются единичными.
"При этом по данным вопросам совместно вырабатываются соответствующие решения индивидуально в отношении каждого оператора курортного сбора, которые направляются им в форме разъяснений", - отмечается в правительственном заключении на законопроект.
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ТуризмНовости - ТуризмСергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФКраснодарский крайОбщество
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