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РИА Новости

Офис Зеленского одобрил пять сценариев реинтеграции Донбасса

23:14 03.12.2019 (обновлено: 01:12 04.12.2019)
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© AP Photo / Darko VojinovicДонбасс во время боевых действий
Донбасс во время боевых действий
© AP Photo / Darko Vojinovic
КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса на совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате".
В частности, глава государства поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.
Кроме того, Зеленский подчеркнул недопустимость решения "проблемы оккупированных территорий военным путем" и отметил, что мир на востоке Украины необходимо достичь "политико-дипломатическими методами".
Ранее Зеленский заявил, что будет бороться за "сбившихся с пути" жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Он добавил, что "те, кто за Россию", могут уехать из Донбасса.
В Париже на 9 декабря запланирован саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Германии и Франции.
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Ситуация на УкраинеДонбассСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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