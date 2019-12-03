Офис Зеленского одобрил пять сценариев реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса на совещании по подготовке к встрече в "нормандском формате".
В частности, глава государства поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.
Кроме того, Зеленский подчеркнул недопустимость решения "проблемы оккупированных территорий военным путем" и отметил, что мир на востоке Украины необходимо достичь "политико-дипломатическими методами".
В Париже на 9 декабря запланирован саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Германии и Франции.