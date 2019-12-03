В Волгограде осудили солдат-срочников за избиение сослуживцев

"По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний Измаилову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима… Аслан Хугаев признан виновным.., ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год в колонии-поселении", - говорится в сообщении суда.