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РИА Новости

В Волгограде осудили солдат-срочников за избиение сослуживцев

22:30 03.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 3 дек – РИА Новости. Двое военнослужащих, проходящих срочную службу в одной из волгоградских войсковых частей, осуждены за избиение сослуживца и дежурного по роте, один приговорен к 4 годам колонии, второй получил один год колонии-поселения, сообщает во вторник Волгоградский гарнизонный военный суд.
По информации суда, в мае 2019 года военнослужащий-срочник войсковой части в Волгограде Завур Измаилов ударил несколько раз по уху одного из своих сослуживцев, а когда ему попытался помешать дежурный по роте, Измаилов с еще одним срочником, Асланом Хугаевым, набросились на младшего сержанта, избив его ногами и руками. Позже Измаилов, по данным ведомства, снова избил своего сослуживца за то, что тот привлек внимание дежурного, в результате у молодого человека произошел разрыв селезенки, которую врачам пришлось удалить.
Волгоградский гарнизонный военный суд признал обоих военнослужащих виновными – Измаилова в нарушении уставных правил между военнослужащими и насильственных действиях в отношении начальника, а Хугаева только в насильственных действиях.
"По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний Измаилову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима… Аслан Хугаев признан виновным.., ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год в колонии-поселении", - говорится в сообщении суда.
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ВолгоградОбществоПроисшествия
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