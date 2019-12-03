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РИА Новости

Ресурсный центр волонтерства Сочи признан лучшим в стране

22:29 03.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкФорум "Добровольцы России"
Форум Добровольцы России
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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КРАСНОДАР, 3 дек - РИА Новости. Ресурсный центр волонтерства Сочинского госуниверситета признан лучшим в стране, говорится в сообщении администрации Краснодарского края.
Уточняется, что в этом году на конкурс "Доброволец России" подано свыше 28 тысяч заявок. На форум в Краснодарский край приехали более шести тысяч человек из всех регионов России, делегации из 120 стран. Первые итоги конкурса "Доброволец России-2019" подведены в Сочи. Победителей поздравили первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Красноярского края Вениамин Кондратьев.
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"Ваши ряды постоянно пополняются, у добровольчества нет границ. Вы удивительные люди, не перестаете восхищать своей энергетикой, добротой, отзывчивостью, готовностью жить для других, умением брать на себя ответственность. Для многих из вас волонтерство уже стало смыслом жизни. Вы нужны Краснодарскому краю и всей стране", – обратился к присутствующим губернатор.
По словам главы края, символично, что финал конкурса проводится в Сочи в год пятилетия Олимпиады. В 2014 году здесь так же присутствовали лучшие волонтеры страны. По данным краевых властей, сегодня добровольческое движение Краснодарского края самое массовое в стране. Оно объединяет 26 тысяч человек, в регионе действует семь волонтерских центров, отряды добровольцев создаются в школах и колледжах.
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Грантовый фонд в этом году вырос в три раза по сравнению с прошлым годом – до 45 миллионов рублей. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 миллионов рублей, а также возможность принять участие в партнерских образовательных программах.
Всероссийский конкурс "Доброволец России" проводится в девятый раз и позволяет выявить успешные социальные инициативы для их тиражирования по всей стране. С 2019 года он является частью федеральной программы "Социальная активность" нацпроекта "Образование". В рамках мероприятия будут подведены итоги по развитию добровольчества и вовлечению жителей России в волонтерскую деятельность.

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Краснодарский крайВолонтерыСергей КириенкоСочиКраснодарский крайРоссияОбщество
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