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РИА Новости

ФСИН опровергла сообщения о плохом состоянии Шестуна

21:16 03.12.2019
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© АГН "Москва" / Антон Кардашов Александр Шестун
Александр Шестун
© АГН "Москва" / Антон Кардашов
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сообщения о плохом состоянии обвиняемого в хищениях бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков.
Ранее адвокат Шестуна сообщила РИА Новости, что увидела обвиняемого после долгого перерыва, и по ее словам он "не реагирует никак, не шевелится, не говорит ничего".
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"УФСИН России по городу Москве сообщает, что распространенная информация абсолютно не соответствует действительности. Состояние здоровья обвиняемого постоянно контролируется медицинскими работниками. Все действия по оказанию медицинской помощи проводятся в строгом соответствии с действующим законодательством", - сказал Цыганков.
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Александр ШестунФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияПроисшествия
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