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Война в Сирии
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РИА Новости

Эрдоган рассказал о встрече "четверки" по Сирии в Лондоне

20:50 03.12.2019
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© REUTERS / Lisi NiesnerПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у резиденции на Даунинг-стрит во время саммита НАТО в Лондоне
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у резиденции на Даунинг-стрит во время саммита НАТО в Лондоне
© REUTERS / Lisi Niesner
АНКАРА, 3 дек - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил удовлетворение итогами четырехстороннего саммита по Сирии в Лондоне, в ходе которого турецкий лидер провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.
Ранее Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе четырехсторонней встречи планы Анкары по созданию зоны безопасности в Сирии. Встреча глав Турции, Германии, Франции и Великобритании прошла на полях саммита НАТО в Лондоне.
"Встреча "четверки" по Сирии прошла вполне хорошо", - цитирует Эрдогана агентство Аnadolu.
Сообщается, что встреча продолжалась более часа.
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США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Война в СирииСаммит НАТО в ЛондонеВойна в СирииБорис ДжонсонАнгела МеркельЛондонТурцияСирияСШАВ мире
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