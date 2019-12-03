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РИА Новости

Пожар в ангаре в Петербурге потушили спустя 17 часов

20:43 03.12.2019
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© РИА Новости / МЧС РоссииСотрудники противопожарной службы МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС России
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Крупный пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе, 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, конструкции обрушились. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. К ликвидации пожара привлечено 220 человек личного состава, 49 единиц техники. Погибших, пострадавших нет. В 07.59 мск пожар был локализован. Сообщалось, что днем во вторник площадь горения в завалах уменьшилась до 700 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 15.22.
"В 19.40 пожар в ангаре полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Сообщалось, что ангар в Петербурге, принадлежит компании "Логистика-Терминал" (входит в "Трансконтейнер"). По данным "Трансконтейнера", склад, на котором хранился легковоспламеняющийся груз - около 4 тысяч тонн каучука и около 1 тысячи тонн фанеры - полностью сгорел.
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МЧС РФТрансКонтейнерРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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