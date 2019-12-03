Посольство России в Эстонии рассказало о травле Sputnik

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Российское агентство Sputnik подвергается в Эстонии беспрецедентному административному давлению, больше напоминающему откровенную травлю, это противоречит закрепленному в конституции Эстонии принципу свободы слова, заявили в посольстве РФ в этой стране.
"Данное СМИ, действующее в строгом соответствии с эстонским законодательством, подвергается беспрецедентному административному давлению, больше напоминающему откровенную травлю. Одновременно открыто "выкручиваются руки" банковским структурам и предпринимателям, имеющим деловые отношения с упомянутым медиаресурсом. Цель этой кампании – заблокировать полноценную работу Sputnik Эстония, лишить читателей альтернативного источника информации о положении дел в стране и мире", - говорится в комментарии посольства, опубликованном в Facebook.
Посольство напомнило также, что ни аккредитованные в России сотрудники Эстонской телерадиовещательной корпорации, ни представители других местных СМИ, посещающие Россию, не сталкиваются с подобными ограничениями в работе, а тем более отказом в доступе к банковским и иным услугам, необходимым для повседневной деятельности.
"В Эстонии можно много услышать о ее приверженности демократическим ценностям, в том числе принципу свободы слова, закрепленному в статье 45 Конституции Эстонской Республики. В реальности дело, как можно убедиться, обстоит иначе: популярное российское СМИ подвергается гонениям. Дать возможность коллективу ИА Sputnik Эстония беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности было бы наилучшим доказательством готовности эстонских властей к соблюдению взятых на себя международных обязательств в области свободы слова", - заявили в посольстве.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы, запугивания и закрытия банковских счетов соискателей работы в Sputnik в Эстонии. По ее словам, нигде Sputnik не сталкивается с такими проблемами, как в этой стране. Накануне пресс-служба "России сегодня" сообщила, что в конце октября 2019 года эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции. До этого в течение четырех лет денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков.
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