Посольство России в Эстонии рассказало о травле Sputnik

Посольство напомнило также, что ни аккредитованные в России сотрудники Эстонской телерадиовещательной корпорации, ни представители других местных СМИ, посещающие Россию, не сталкиваются с подобными ограничениями в работе, а тем более отказом в доступе к банковским и иным услугам, необходимым для повседневной деятельности.

"В Эстонии можно много услышать о ее приверженности демократическим ценностям, в том числе принципу свободы слова, закрепленному в статье 45 Конституции Эстонской Республики. В реальности дело, как можно убедиться, обстоит иначе: популярное российское СМИ подвергается гонениям. Дать возможность коллективу ИА Sputnik Эстония беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности было бы наилучшим доказательством готовности эстонских властей к соблюдению взятых на себя международных обязательств в области свободы слова", - заявили в посольстве.