Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T20:38+0300
https://ria.ru/20191203/1561931928.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155247/69/1552476967_0:205:3003:1894_1036x0_80_0_0_cbdfce82204418e0bd42ab513a245517.jpg
РИА Новости

Посольство России в Эстонии рассказало о травле Sputnik

20:38 03.12.2019
367
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд международного информационного агентства и радио Sputnik на международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога" в Санкт-Петербурге
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Российское агентство Sputnik подвергается в Эстонии беспрецедентному административному давлению, больше напоминающему откровенную травлю, это противоречит закрепленному в конституции Эстонии принципу свободы слова, заявили в посольстве РФ в этой стране.
"Данное СМИ, действующее в строгом соответствии с эстонским законодательством, подвергается беспрецедентному административному давлению, больше напоминающему откровенную травлю. Одновременно открыто "выкручиваются руки" банковским структурам и предпринимателям, имеющим деловые отношения с упомянутым медиаресурсом. Цель этой кампании – заблокировать полноценную работу Sputnik Эстония, лишить читателей альтернативного источника информации о положении дел в стране и мире", - говорится в комментарии посольства, опубликованном в Facebook.
Здание Парламента в Таллине
24 ноября, 21:37
В Эстонии анализируют вопрос о запрете трансляции российских каналов
Посольство напомнило также, что ни аккредитованные в России сотрудники Эстонской телерадиовещательной корпорации, ни представители других местных СМИ, посещающие Россию, не сталкиваются с подобными ограничениями в работе, а тем более отказом в доступе к банковским и иным услугам, необходимым для повседневной деятельности.
"В Эстонии можно много услышать о ее приверженности демократическим ценностям, в том числе принципу свободы слова, закрепленному в статье 45 Конституции Эстонской Республики. В реальности дело, как можно убедиться, обстоит иначе: популярное российское СМИ подвергается гонениям. Дать возможность коллективу ИА Sputnik Эстония беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности было бы наилучшим доказательством готовности эстонских властей к соблюдению взятых на себя международных обязательств в области свободы слова", - заявили в посольстве.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы, запугивания и закрытия банковских счетов соискателей работы в Sputnik в Эстонии. По ее словам, нигде Sputnik не сталкивается с такими проблемами, как в этой стране. Накануне пресс-служба "России сегодня" сообщила, что в конце октября 2019 года эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса. Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить данные операции. До этого в течение четырех лет денежные переводы не вызывали вопросов у местных банков.
Здание посольства РФ в Эстонии
30 ноября, 08:00
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
0020113
Обсудить 0
МедиавойныSputnikПосольство РФ в ЭстонииРоссия сегодняМаргарита СимоньянЭстонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Михаил Горбачев
Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы
Президент США Дональд Трамп
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
В Греции обеспокоены "вмешательством" России в дела балканских стран
Бутылка воды
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Вид на Капитолий в Вашингтоне
В США объяснили, почему победили СССР, но не Россию и Китай
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
МИД назвал тезис об аресте Уилана без вины дезинформацией
Экс-депутат Верховной рады Александр Онищенко
В Германии задержали фигуранта украинского "газового дела", пишут СМИ
Вадим Пристайко
Глава МИД Украины призвал НАТО следить за черноморским регионом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у резиденции на Даунинг-стрит во время саммита НАТО в Лондоне
Эрдоган рассказал о встрече "четверки" по Сирии в Лондоне
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Россия надеется на благоразумие Турции и ПНС Ливии, заявила Захарова
Транзит и поставки газа возобновлены через ГИС Суджа
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
Еще раз?: Путин дважды зачитал поздравление из-за выключенного микрофона
Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео
Президент США Дональд Трамп
Штаб Трампа отказал Bloomberg в аккредитации из-за его "предвзятости"
Донбасс во время боевых действий
Офис Зеленского одобрил пять сценариев реинтеграции Донбасса
Машина полиции в США
В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
23:52Рябков в детстве мечтал стать машинистом поезда
23:47В Латвии намерены провести шествие в защиту русского языка
Лента новостейМолния