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РИА Новости

Волонтеры впервые будут участвовать в переписи населения

20:31 03.12.2019
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© РИА Новости / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкАкция в поддержку переписи населения в Крыму
Акция в поддержку переписи населения в Крыму
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Десятки тысяч волонтеров во всех регионах России впервые примут участие в проведении всероссийской переписи населения в 2020 году, сообщил на торжественной церемонии открытия международного форума добровольцев в Сочи первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
Международный форум добровольцев проходит в Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца 5 декабря. Его участниками стали более семи тысяч волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран. Место проведения выбрано не случайно – именно отсюда ведет свое начало история организованного волонтерского движения России, которое оформилось после проведения Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации Ассоциация волонтерских центров и "Волонтеры Победы", и проведен первый тематический форум добровольцев.
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"Впервые - у нас на следующий год будет всероссийская перепись населения - впервые вместе с профессиональными переписчиками в ней будут принимать участие десятки тысяч волонтеров из всех регионов нашей страны", - заявил Кириенко.
Он добавил, что людей, которые присоединяются к добровольческой, волонтерской деятельности, в нашей стране с каждым годом становится все больше. И авторитет и доверие волонтёрским организациям, некоммерческим организациям растет.
"Сегодня уже почти не осталось сфер деятельности или больших проектов, в которых бы не принимали участие волонтеры и добровольцы", - заключил Кириенко.
Основной темой Международного форума добровольцев, который проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, стало партнёрство. В среду стартовала деловая программа форума. Ее участники не только узнают тенденции развития волонтёрства и нарабатывают профильные компетенции, но и выстраивают взаимодействие для дальнейшего сотрудничества.
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ВолонтерыСергей КириенкоСочиРоссияОбщество
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