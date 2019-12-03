Волонтеры впервые будут участвовать в переписи населения

СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Десятки тысяч Десятки тысяч волонтеров во всех регионах России впервые примут участие в проведении всероссийской переписи населения в 2020 году, сообщил на торжественной церемонии открытия международного форума добровольцев в Сочи первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко

Международный форум добровольцев проходит в Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца 5 декабря. Его участниками стали более семи тысяч волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран. Место проведения выбрано не случайно – именно отсюда ведет свое начало история организованного волонтерского движения России, которое оформилось после проведения Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации Ассоциация волонтерских центров и "Волонтеры Победы", и проведен первый тематический форум добровольцев.

"Впервые - у нас на следующий год будет всероссийская перепись населения - впервые вместе с профессиональными переписчиками в ней будут принимать участие десятки тысяч волонтеров из всех регионов нашей страны", - заявил Кириенко.

Он добавил, что людей, которые присоединяются к добровольческой, волонтерской деятельности, в нашей стране с каждым годом становится все больше. И авторитет и доверие волонтёрским организациям, некоммерческим организациям растет.

"Сегодня уже почти не осталось сфер деятельности или больших проектов, в которых бы не принимали участие волонтеры и добровольцы", - заключил Кириенко.