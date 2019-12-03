В Германии задержали фигуранта украинского "газового дела", пишут СМИ

КИЕВ, 3 дек – РИА Новости. Фигурант "газового дела" и экс-депутат Верховной рады Украины Фигурант "газового дела" и экс-депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко задержан в Германии, сообщило во вторник издание Liga.net со ссылкой на источник в украинской Генпрокуратуре

Ранее издание сообщило, что Онищенко должен вернуться на Украину 13 декабря на условиях добровольной экстрадиции.

"Двадцать девятого ноября в Германии задержали беглого бизнесмена и экс-депутата Александра Онищенко", - говорится в сообщении.

В свою очередь журналист проекта "Схемы" Наталья Седлецкая написала в Facebook, что, по ее информации, экс-депутат задержан по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также она сообщила, что немецкий суд должен решить, экстрадировать ли Онищенко на Украину.

Против Онищенко на Украине возбуждено несколько дел, в том числе по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.