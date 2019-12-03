В Германии задержали фигуранта украинского "газового дела", пишут СМИ

КИЕВ, 3 дек – РИА Новости. Фигурант "газового дела" и экс-депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко задержан в Германии, сообщило во вторник издание Liga.net со ссылкой на источник в украинской Генпрокуратуре.
Ранее издание сообщило, что Онищенко должен вернуться на Украину 13 декабря на условиях добровольной экстрадиции.
"Двадцать девятого ноября в Германии задержали беглого бизнесмена и экс-депутата Александра Онищенко", - говорится в сообщении.
В свою очередь журналист проекта "Схемы" Наталья Седлецкая написала в Facebook, что, по ее информации, экс-депутат задержан по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также она сообщила, что немецкий суд должен решить, экстрадировать ли Онищенко на Украину.
Против Онищенко на Украине возбуждено несколько дел, в том числе по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.
Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и "подготовке дестабилизации ситуации" на Украине.