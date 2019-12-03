Московским водителям посоветовали отложить поездки

"Движение в городе непростое: гололед не оставил водителям шансов на быструю дорогу домой. Сейчас уровень загрузки дорог оценивается в 7-8 баллов. Очень много мелких аварий. Основные затруднения в центре и на кольцах. С поездками на авто лучше подождать до 21 часа", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.