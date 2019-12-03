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РИА Новости

Московским водителям посоветовали отложить поездки

19:05 03.12.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевМоскворецкая набережная у парка "Зарядье"
Москворецкая набережная у парка Зарядье
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует московским автомобилистам повременить с поездками в центре до 21.00 из-за гололеда и множества мелких аварий.
"Движение в городе непростое: гололед не оставил водителям шансов на быструю дорогу домой. Сейчас уровень загрузки дорог оценивается в 7-8 баллов. Очень много мелких аварий. Основные затруднения в центре и на кольцах. С поездками на авто лучше подождать до 21 часа", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Кроме того, отмечается, что магистрали в сторону области "едут" лучше, чем в центре. Сейчас движение рабочее на Ярославском, Дмитровском, Варшавском, Каширском, Звенигородском шоссе.
Автомобильное движение в Москве
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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