Московским водителям посоветовали отложить поездки

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует московским автомобилистам повременить с поездками в центре до 21.00 из-за гололеда и множества мелких аварий.
"Движение в городе непростое: гололед не оставил водителям шансов на быструю дорогу домой. Сейчас уровень загрузки дорог оценивается в 7-8 баллов. Очень много мелких аварий. Основные затруднения в центре и на кольцах. С поездками на авто лучше подождать до 21 часа", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Магистрали в сторону области «едут» значительно лучше, чем в центре. Сейчас движение рабочее на Ярославском, Дмитровском, Варшавском, Каширском, Звенигородском шоссе. pic.twitter.com/ZTtRx20Aqt— ЦОДД (@gucodd) 3 декабря 2019 г.
Кроме того, отмечается, что магистрали в сторону области "едут" лучше, чем в центре. Сейчас движение рабочее на Ярославском, Дмитровском, Варшавском, Каширском, Звенигородском шоссе.