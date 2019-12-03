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РИА Новости

Землю с военного мемориала в Берлине передали в Главный храм ВС России

18:55 03.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВоенный мемориал в берлинском парке Тиргартен
Военный мемориал в берлинском парке Тиргартен
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Торжественная церемония заполнения капсулы землей с места захоронения советских воинов в рамках масштабной акции "Дорога памяти" прошла во вторник в Берлине на территории военного мемориала в парке Тиргартен неподалеку от ведомства канцлера ФРГ, передает корреспондент РИА Новости.
Минобороны России организовало военно-патриотическую акцию "Дорога памяти" в рамках подготовки к 75-летию Победы.
Открытый 11 ноября 1945 года мемориал Тиргартен был создан скульпторами Львом Кербелем и Владимиром Цигалем, а также архитектором Николаем Сергиевским. По обе стороны главного входа на постаментах стоят два советских танка Т-34. Во время Берлинской наступательной операции в апреле 1945 года эти танки одними из первых вошли в город. Позади танков установлены две пушки, своими залпами провозгласившие окончание битвы за Берлин.
Возвышающаяся на центральном пилоне восьмиметровая бронзовая статуя красноармейца символизирует окончание войны. Солдат держит оружие на плече, его левая рука вытянута над павшими боевыми товарищами, покоящимися у подножия памятника: мемориал является одновременно кладбищем, здесь захоронены около двух тысяч военнослужащих.
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В торжественной церемонии забора земли приняли участие глава российской дипмиссии в ФРГ Сергей Нечаев, послы стран СНГ, представители немецких общественных организаций, активисты и волонтеры. Выступая перед собравшимися, Нечаев напомнил о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны граждан СССР, подчеркнув, что в России постоянно ведется работа над поиском и установлением "славных имен" погибших солдат, в том числе "тех, кто пал в самом конце войны, в ходе Берлинской операции за освобождение Германии от нацизма".
"Спасибо, что вы пришли, спасибо нашим немецким друзьям и коллегам, которые осуществляют уход за советскими воинскими захоронениями, содержат их в замечательном состоянии", - добавил посол.
Капсулу с образцом земли из Тиргартена доставят в Подмосковье, затем переместят в гильзы от снарядов и установят в главном храме Вооруженных сил РФ на территории филиала Центрального музея ВС РФ. Музей планируется открыть к 75-летию Великой Победы в мае.
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После вступительной части церемонии представитель Минобороны РФ, склонив колени, забрал образец земли с мемориального захоронения, образец был помещен в специальный чемоданчик. Участники церемонии возложили венки и цветы к мемориалу.
"Мы со всем уважением присоединяемся к акции памяти, которую проводит 3 декабря российская сторона. Мы должны использовать эту возможность, чтобы способствовать примирению, дружбе между нашими народами", - заявил руководитель Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями Вольфганг Шнайдерхан. Он добавил, что в Германии "знают, что это значит для России,… это важно для русской души".
"Важно извлечь правильные уроки из истории. Правильные уроки заключаются в том, что мы должны сделать что-то для того, чтобы примирение стало таким прочным, чтобы доверие было таким глубоким, что даже семян нельзя было бы посеять, которые бы привели к всходам нового насилия и ненависти по отношению друг к другу. Для этого молодые поколения должны внести свой вклад", - добавил Шнайдерхан.
Акция Дорога памяти в Кишиневе
Вчера, 18:46
Землю с захоронения солдат в Кишиневе отправят в храм ВС России
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Главный храм Вооруженных сил РоссииСергей Нечаев (дипломат)ГерманияРоссияБерлин (город)Общество
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