Слуцкий: Россия поднимет в ПАСЕ вопрос защиты нацменьшинств на Украине

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Делегация РФ намерена в ближайшее время поднять вопрос защиты нацменьшинств на Украине на площадке Делегация РФ намерена в ближайшее время поднять вопрос защиты нацменьшинств на Украине на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил член делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейским парламентским структурам необходимо обратить внимание на ситуацию с поведением украинской делегации на форуме ООН в Женеве и сделать все для того, чтобы права национальных меньшинств на территории Украины были защищены.

"Российская делегация в самое ближайшее время намерена поднять вопрос защиты нацменьшинств на Украине на площадке Парламентской ассамблеи Совета Европы. И здесь реакция ПАСЕ будет индикатором истинности поддержки демократии и европейских ценностей", - сказал Слуцкий журналистам.

Он добавил, что нарушение прав нацменьшинств на Украине требует пристального внимания международного сообщества, а высказывания спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о существовании "только одного народа на Украине" лишний раз подтверждают, что националистическая идеология прочно укрепилась в умах представителей власти в Киеве.

"Это настоящее глумление над частью собственного населения, которая продолжает говорить и думать, в частности, на русском языке", - считает Слуцкий.

По его словам, принятые и подписанные еще при президенте Петре Порошенко законы об исключительности украинского языка и об образовании нарушают международные обязательства Украины в части выполнения таких основополагающих документов Совета Европы, как Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств и Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств.

"Более того, те, кто борется за право учить детей на родном русском языке, это Донбасс, продолжает преследоваться с оружием в руках. И это касается не только русскоговорящих граждан", - подчеркнул Слуцкий.