Землю с захоронения солдат в Кишиневе отправят в храм ВС России

КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Торжественная церемония передачи земли с места захоронения советских воинов в главный храм Вооруженных сил России прошла во вторник в Кишиневе в рамках масштабной акции "Дорога памяти", сообщает пресс-служба министерства обороны Молдавии.
Минобороны России организовало военно-патриотическую акцию "Дорога памяти" в рамках подготовки к 75-летию Победы.
"Министр обороны Виктор Гайчук принял участие в церемонии передачи земли с Мемориального комплекса "Вечность" в рамках акции "Дорога памяти". Министр обороны заявил, что, организация подобных мероприятий сохраняет память о храбрости павших 75 лет назад на полях сражений солдат, которые являются примером преданности и мужества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В мероприятии приняли участие командующий Национальной армией, бригадный генерал Игорь Горган, посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Васнецов, представители Управления российского военного атташе и ветераны. Гайчук отметил, что капсулы с землей с мест захоронений солдат будут храниться и в Музее Национальной армии в Кишиневе.
Капсулы с землей, собранной на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе, доставят в Россию, затем переместят в гильзы от снарядов и установят в главном храме Вооруженных сил РФ на территории филиала Центрального музея ВС РФ. Музей планируется открыть к 75-летию Великой Победы в мае.
Главный храм ВС РФ возводится к 75-летию Победы. Все элементы его внутреннего и внешнего убранства, так или иначе, связаны с этим событием. Например, высота звонницы 75 метров, а малого купола 14,18 метра. Так же, как и протяженность галереи "Дорога памяти", строительство которой уже ведется, составит 1418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны. Центральный купол тоже уникальный, диаметр барабана, на который он установлен - 19,45 метра.