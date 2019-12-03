Землю с захоронения солдат в Кишиневе отправят в храм ВС России

Капсулы с землей, собранной на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе, доставят в Россию, затем переместят в гильзы от снарядов и установят в главном храме Вооруженных сил РФ на территории филиала Центрального музея ВС РФ. Музей планируется открыть к 75-летию Великой Победы в мае.

Главный храм ВС РФ возводится к 75-летию Победы. Все элементы его внутреннего и внешнего убранства, так или иначе, связаны с этим событием. Например, высота звонницы 75 метров, а малого купола 14,18 метра. Так же, как и протяженность галереи "Дорога памяти", строительство которой уже ведется, составит 1418 метров - по числу дней Великой Отечественной войны. Центральный купол тоже уникальный, диаметр барабана, на который он установлен - 19,45 метра.