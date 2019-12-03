Трамп отметил важность предстоящей встречи в "нормандском формате"

"Думаю, что встреча очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут большой прогресс. Это очень важно для Украины. Думаю, что это важно и для России, чтобы они выработали договор, договорились о мире. Думаю, есть хороший шанс, что это произойдет", - сказал Трамп журналистам по итогам двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.