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РИА Новости

Трамп отметил важность предстоящей встречи в "нормандском формате"

18:12 03.12.2019 (обновлено: 18:13 03.12.2019)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
ЛОНДОН, 3 дек – РИА Новости. Предстоящая встреча в "нормандском формате" по Украине очень важна, это шанс, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Думаю, что встреча очень важна. Есть вероятность, что будет достигнут большой прогресс. Это очень важно для Украины. Думаю, что это важно и для России, чтобы они выработали договор, договорились о мире. Думаю, есть хороший шанс, что это произойдет", - сказал Трамп журналистам по итогам двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Германии и Франции - должен пройти 9 декабря в Париже.
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