В Петербурге эвакуировали шесть судов из-за угроз "минирования"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Шесть районных судов Шесть районных судов Петербурга - Выборгский, Петродворцовый, Фрунзенский, Приморский, Невский и Куйбышевский - эвакуируют из-за сообщения неизвестных о том, что в зданиях заложена взрывчатка, сообщили в объединенной пресс-службе судов города

"Биткоины у судов уже не требуют. Просто пишут, что здания заминированы", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.

Ранее некоторые из данных судов эвакуировали в понедельник, некоторые - 29 ноября. Как сообщала пресс-служба, опасные предметы обнаружены не были.