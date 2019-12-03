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РИА Новости

В Петербурге эвакуировали шесть судов из-за угроз "минирования"

17:50 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Шесть районных судов Петербурга - Выборгский, Петродворцовый, Фрунзенский, Приморский, Невский и Куйбышевский - эвакуируют из-за сообщения неизвестных о том, что в зданиях заложена взрывчатка, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Биткоины у судов уже не требуют. Просто пишут, что здания заминированы", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
Ранее некоторые из данных судов эвакуировали в понедельник, некоторые - 29 ноября. Как сообщала пресс-служба, опасные предметы обнаружены не были.
Волна "минирований" судов Петербурга началась в четверг, 28 ноября, тогда пять судов получили письма с угрозами "минирования" и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов.
Сотрудник полиции
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