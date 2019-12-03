Власти Ленобласти выделят 1,5 млрд руб на детей, не попавших в детсад

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили законопроект, предусматривающий увеличение до полутора миллиардов рублей компенсационные выплаты родителям, детям которых не досталось места в детском саду - документ направлен на подпись губернатору области.
Соответствующие изменения будут внесены в Социальный кодекс региона и пятую статья областного закона "Об образовании в Ленинградской области".
При этом ежемесячная выплата, согласно принятому документу, не распространяется на семью, в которой ребенок посещает негосударственную организацию, реализующую программу дошкольного образования при условии, что размер родительской платы составляет менее пяти тысяч рублей в месяц.
Компенсацию начнут выплачивать со следующего года. Соответствующие средства зарезервированы в бюджете области на 2020 год.
Ежемесячную выплата будет предоставляться до того месяца, в котором ребенку выдадут наконец направление в муниципальный детский сад.
По данным пресс-службы областной администрации, по состоянию на 1 сентября 2019 года в очередях в детский сад стоят 15 тысяч 636 человек. Больше всего во Всеволожском районе — 13 928 детей. Также очереди есть в Ломоносовском — 569 детей, в Тосненском — 345 детей, Гатчинском — 240 детей, Кировском — 184 ребенка, Сосновом Бору — 167 детей, Тихвинском — 125 детей, Выборгском — 40 детей, Лужском — 38 детей. Однако, попадающих под критерий нуждаемости набирается 11 тысяч 882 человека.