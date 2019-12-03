Власти Ленобласти выделят 1,5 млрд руб на детей, не попавших в детсад

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили законопроект, предусматривающий увеличение до полутора миллиардов рублей компенсационные выплаты родителям, детям которых не досталось места в детском саду - документ направлен на подпись губернатору области.

Соответствующие изменения будут внесены в Социальный кодекс региона и пятую статья областного закона "Об образовании в Ленинградской области".

При этом ежемесячная выплата, согласно принятому документу, не распространяется на семью, в которой ребенок посещает негосударственную организацию, реализующую программу дошкольного образования при условии, что размер родительской платы составляет менее пяти тысяч рублей в месяц.

Компенсацию начнут выплачивать со следующего года. Соответствующие средства зарезервированы в бюджете области на 2020 год.

Ежемесячную выплата будет предоставляться до того месяца, в котором ребенку выдадут наконец направление в муниципальный детский сад.