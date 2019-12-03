Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2019-12-03T17:35+0300
https://ria.ru/20191203/1561924466.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_9c512b40f7f2a1dfce3e93b1f6804685.jpg
РИА Новости

Власти Ленобласти выделят 1,5 млрд руб на детей, не попавших в детсад

17:35 03.12.2019
50
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили законопроект, предусматривающий увеличение до полутора миллиардов рублей компенсационные выплаты родителям, детям которых не досталось места в детском саду - документ направлен на подпись губернатору области.
Соответствующие изменения будут внесены в Социальный кодекс региона и пятую статья областного закона "Об образовании в Ленинградской области".
При этом ежемесячная выплата, согласно принятому документу, не распространяется на семью, в которой ребенок посещает негосударственную организацию, реализующую программу дошкольного образования при условии, что размер родительской платы составляет менее пяти тысяч рублей в месяц.
Компенсацию начнут выплачивать со следующего года. Соответствующие средства зарезервированы в бюджете области на 2020 год.
Ремонт дороги
Вчера, 15:20Ленинградская область
Власти Петербурга и Ленобласти совместно отремонтируют дороги к дачам
Ежемесячную выплата будет предоставляться до того месяца, в котором ребенку выдадут наконец направление в муниципальный детский сад.
По данным пресс-службы областной администрации, по состоянию на 1 сентября 2019 года в очередях в детский сад стоят 15 тысяч 636 человек. Больше всего во Всеволожском районе — 13 928 детей. Также очереди есть в Ломоносовском — 569 детей, в Тосненском — 345 детей, Гатчинском — 240 детей, Кировском — 184 ребенка, Сосновом Бору — 167 детей, Тихвинском — 125 детей, Выборгском — 40 детей, Лужском — 38 детей. Однако, попадающих под критерий нуждаемости набирается 11 тысяч 882 человека.
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьОбщество
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике при атаке наркокартеля убили пять боевиков
Участник акции протеста против действий НАТО и Трампа началась в Лондоне. 3 декабря 2019
В Лондоне началась акция протеста против действий НАТО и Трампа
Стенд компании Газпром
Венгрия готова начать обсуждение с "Газпромом" нового договора по газу
Президент РФ Владимир Путин
Путин продлил "заморозку" роста довольствия для расчета военных пенсий
Владимир Цемах в суде Киева
Дочь Цемаха заявила, что ее отец ни от кого не скрывается
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
На МЦД досрочно запустят 11-вагонные поезда
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
В Кремле не комментируют решение суда по делу Голунова
Губернатор Кировской области Игорь Васильев
Кировский губернатор объявил 31 декабря выходным днем в регионе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на слова Киева о готовности принять "пару областей"
Склад забытых вещей московского метро
В московском метро рассказали о необычных забытых вещах
Отдых на Черноморском побережье Краснодарского края в городе Геленджик.
Эсеры внесли в Госдуму проект об отмене курортного сбора
ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Забайкалье
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
В Поволжье в 2020 году пройдут около десяти крупных военных учений
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Россия надеется на благоразумие Турции и ПНС Ливии, заявила Захарова
Музыкант и режиссер Гарик Сукачев
Биография Гарика Сукачева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54После обрушения дома в Белгородской области возбудили уголовное дело
01:48Страны-члены "Пакта Рио" ограничат въезд и транзит для Мадуро
01:46ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
01:45Более 30 человек жили в доме под Белгородом, где взорвался газ
01:38Пригожин посетовал на низкий гонорар, получаемый Ротару
01:36Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
Лента новостейМолния