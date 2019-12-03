МИД назвал тезис об аресте Уилана без вины дезинформацией

"Продолжаем фиксировать попытки официального Вашингтона как напрямую, так и через подконтрольные СМИ продвигать тезис о том, что российские власти якобы "без вины" содержат в заключении гражданина США и еще трех западных стран Уилана, арестованного за шпионаж, и не оказывают ему надлежащую медицинскую помощь. Налицо очередная массированная кампания дезинформации, нацеленная на очернение образа России", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Лефортовский суд Москвы в конце октября продлил обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану срок содержания под стражей как минимум до 29 декабря. Во вторник Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление ареста, заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью дела. Уилан участвовал в слушании по видеосвязи из СИЗО.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.