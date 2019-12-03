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РИА Новости

Медведев призвал развивать инклюзивное образование

16:53 03.12.2019 (обновлено: 17:33 03.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Школы с возможностью обучения детей-инвалидов нужны в каждом значимом населенном пункте РФ, надо развивать инклюзивное образование, заявил премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в рамках приема граждан.
В ходе общения с Медведевым Марина Трофимова отметила необходимость такой школы в Дмитрове.
"Я не могу вас здесь не поддержать, поскольку, во-первых, такие школы нужны по всей стране. Просто чтобы люди не думали, что речь идет о конкретной ситуации, связанной с конкретной семьей, конкретным ребенком, но таких ситуаций много, вы сами знаете. И это образование для ребенка, у которого есть проблемы со здоровьем, оно все-таки должно быть полноценным", - заявил Медведев.
Он добавил, что для детей с теми или иными проблемами, которые могут посещать школу, совместное, инклюзивное образование всегда лучше. "Я думаю, что мы постараемся помочь решить эту задачу, я дам поручение. Насколько я понимаю, там есть план, нас предварительно информировали, создать подобную школу. Еще раз подчеркиваю: эта ситуация носит модельный характер, потому что такие школы нужны по всей стране", - отметил Медведев, подчеркнув, что такие школы должны быть в любом значимом населенном пункте.
Психолог. Архивное фото
24 января 2017, 12:31
В школах появятся помощники учителей для работы с детьми-инвалидами
По словам Медведева, он даст соответствующее специальное поручение губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и министру просвещения Ольге Васильевой.
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