Медведев призвал развивать инклюзивное образование

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Школы с возможностью обучения детей-инвалидов нужны в каждом значимом населенном пункте РФ, надо развивать инклюзивное образование, заявил премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Школы с возможностью обучения детей-инвалидов нужны в каждом значимом населенном пункте РФ, надо развивать инклюзивное образование, заявил премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в рамках приема граждан.

В ходе общения с Медведевым Марина Трофимова отметила необходимость такой школы в Дмитрове.

"Я не могу вас здесь не поддержать, поскольку, во-первых, такие школы нужны по всей стране. Просто чтобы люди не думали, что речь идет о конкретной ситуации, связанной с конкретной семьей, конкретным ребенком, но таких ситуаций много, вы сами знаете. И это образование для ребенка, у которого есть проблемы со здоровьем, оно все-таки должно быть полноценным", - заявил Медведев.

Он добавил, что для детей с теми или иными проблемами, которые могут посещать школу, совместное, инклюзивное образование всегда лучше. "Я думаю, что мы постараемся помочь решить эту задачу, я дам поручение. Насколько я понимаю, там есть план, нас предварительно информировали, создать подобную школу. Еще раз подчеркиваю: эта ситуация носит модельный характер, потому что такие школы нужны по всей стране", - отметил Медведев, подчеркнув, что такие школы должны быть в любом значимом населенном пункте.