Росстат: россияне стали чаще проводить отпуск за рубежом

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Общее количество турпоездок россиян за границу с января по сентябрь 2019 года выросло на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

"Число туристских поездок российских граждан за границу в январе-сентябре 2019 года увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2018 года на 7 процентов и составило 35,2 миллиона. Из их общего числа 83,1 процент осуществлялись в страны дальнего зарубежья и 16,9 процентов — в государства-участники СНГ", — говорится в сообщении.

Чаще всего наши соотечественники отправлялись в Турцию, там побывали 5,675 миллиона путешественников. Это на 15,6 процентов больше по сравнению с прошлым годом.