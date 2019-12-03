Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-03T20:23+0300
https://ria.ru/20191203/1561921652.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155979/61/1559796128_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_6af498ed602143af375b5affc6e4c7d5.jpg
РИА Новости

Росстат: россияне стали чаще проводить отпуск за рубежом

20:23 03.12.2019
87
© РИА Новости / Мария Селиванова Остров Саона в Доминикане
Остров Саона в Доминикане
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Общее количество турпоездок россиян за границу с января по сентябрь 2019 года выросло на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Федеральная служба государственной статистики.
"Число туристских поездок российских граждан за границу в январе-сентябре 2019 года увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2018 года на 7 процентов и составило 35,2 миллиона. Из их общего числа 83,1 процент осуществлялись в страны дальнего зарубежья и 16,9 процентов — в государства-участники СНГ", — говорится в сообщении.
Чаще всего наши соотечественники отправлялись в Турцию, там побывали 5,675 миллиона путешественников. Это на 15,6 процентов больше по сравнению с прошлым годом.
Среди других наиболее популярных направлений — Финляндия (2,695 миллиона), Китай (1,712 миллиона), Эстония (1,348 миллиона) и Италия (1,011 миллиона).
Девушка на пляже Карибского моря
9 ноября, 08:00Туризм
Рай на Карибах. Самые интересные места Доминиканы
010000
ТуризмЭстонияКитайФинляндияТурцияИталияТуризмтуристыНовости - ТуризмРосстат
Рекомендуем
Такси на одной из улиц Нью-Йорка
Названы популярные города мира с дешевым традиционным такси
Отдых на Черноморском побережье Краснодарского края в городе Геленджик.
Эсеры внесли в Госдуму проект об отмене курортного сбора
Акция в поддержку переписи населения в Крыму
Волонтеры впервые будут участвовать в переписи населения
Строительство газопровода Северный поток-2
США не достигли цели по остановке "Северного потока – 2", заявил Хейл
Медицинский рецепт
В Госдуме призвали не запрещать смеси с никотином по рецепту нарколога
Вид на Капитолий в Вашингтоне
В США объяснили, почему победили СССР, но не Россию и Китай
Сотрудники противопожарной службы МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Пожар в ангаре в Петербурге потушили спустя 17 часов
Стефан Дюжаррик
США должны ООН $491 миллион, заявил представитель генсека
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге
Посольство России в Эстонии рассказало о травле Sputnik
Вадим Пристайко
Глава МИД Украины призвал НАТО следить за черноморским регионом
Донбасс во время боевых действий
Офис Зеленского одобрил пять сценариев реинтеграции Донбасса
Автомобили скорой помощи
В Белгородской области после взрыва газа обрушилась стена дома
Бутылка воды
Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Демократы обвинили Трампа в запугивании свидетелей
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Кириенко назвал число участников волонтерских проектов в этом году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
23:52Рябков в детстве мечтал стать машинистом поезда
23:47В Латвии намерены провести шествие в защиту русского языка
Лента новостейМолния