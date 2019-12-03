Генсек НАТО предложил Греции и Турции самим решить свои споры

"И Греция , и Турция являются двумя ценными союзниками, и оба вносят вклад в нашу общую безопасность", - сказал он.

"Есть некоторые разногласия, и я приветствую, что есть двусторонние контакты, когда пытаются разрешить эти разногласия. НАТО не является частью процесса решения этих проблем", - сказал Столтенберг, ясно дав понять, что НАТО остается нейтральным наблюдателем в этой ситуации.

Турция и Ливия подписали в конце ноября меморандум о взаимопонимании по морским зонам. Он стал причиной дипломатических споров. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума", согласно которой значительная часть греческой ИЭЗ "отходит" к Турции.

Афины резко раскритиковали соглашение, заявив, что Турция посягнула на суверенные права Греции и пытается изменить карту исключительной экономической зоны. Министр иностранных дел Греции пригласил 28 ноября посла Турции в Афинах в МИД для получения объяснений, а 29 ноября вызвал посла Ливии, ему было предложено немедленно сообщить о содержании меморандума, в противном случае будет принято решение о высылке посла.

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что меморандум основан на международном праве, а острова не могут создавать зоны морской юрисдикции за пределами их территориальных вод. По словам Аксоя, например, небольшой греческий остров Кастелоризо, "как предполагается, создает зону морской юрисдикции в четыре тысячи раз больше, чем его собственная площадь".