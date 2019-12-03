Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T16:38+0300
https://ria.ru/20191203/1561920391.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155208/74/1552087455_0:67:3013:1762_1036x0_80_0_0_665bdccc1e7398348736a2d3e0768c8b.jpg
РИА Новости

Генсек НАТО предложил Греции и Турции самим решить свои споры

16:38 03.12.2019
772
© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
© Sputnik / Александр Шламов
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 3 дек — РИА Новости. НАТО намерена сохранить нейтралитет по вопросу греко-турецких отношениях, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете "Катимерини".
Греция, и Турция являются двумя ценными союзниками, и оба вносят вклад в нашу общую безопасность", - сказал он.
"Есть некоторые разногласия, и я приветствую, что есть двусторонние контакты, когда пытаются разрешить эти разногласия. НАТО не является частью процесса решения этих проблем", - сказал Столтенберг, ясно дав понять, что НАТО остается нейтральным наблюдателем в этой ситуации.
Турция и Ливия подписали в конце ноября меморандум о взаимопонимании по морским зонам. Он стал причиной дипломатических споров. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума", согласно которой значительная часть греческой ИЭЗ "отходит" к Турции.
Автомобиль МИД Греции
22 мая, 09:58
В Греции обвинили Турцию в попытке фальсифицировать историю
Афины резко раскритиковали соглашение, заявив, что Турция посягнула на суверенные права Греции и пытается изменить карту исключительной экономической зоны. Министр иностранных дел Греции пригласил 28 ноября посла Турции в Афинах в МИД для получения объяснений, а 29 ноября вызвал посла Ливии, ему было предложено немедленно сообщить о содержании меморандума, в противном случае будет принято решение о высылке посла.
Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что меморандум основан на международном праве, а острова не могут создавать зоны морской юрисдикции за пределами их территориальных вод. По словам Аксоя, например, небольшой греческий остров Кастелоризо, "как предполагается, создает зону морской юрисдикции в четыре тысячи раз больше, чем его собственная площадь".
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Тайип Эрдоган проведут в среду отдельную двустороннюю встречу в кулуарах саммита НАТО в Лондоне, на которой будут обсуждаться проблемные вопросы.
Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
10 октября, 17:44Война в Сирии
Греция осудила военную операцию Турции в Сирии
5300041
Обсудить 0
Кириакос МицотакисНАТОГрецияТурцияЙенс СтолтенбергВ мире
Рекомендуем
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово. 21 ноября 2019
Поезда на МЦД из Подольска в Москву следуют с увеличенными интервалами
Начальник Главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин на брифинге в Доме Правительства РТ. 3 декабря 2019
В Татарстане установили 75 тысяч пожарных извещателей для льготников
Международный научно-практический форум Российская неделя здравоохранения в ЦВК Экспоцентр
ЗОЖ и долголетие: в Москве началась Российская неделя здравоохранения
ДТП с туристическим автобусом в Тунисе
СМИ: в Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 26 человек
Сканер штрих-кода и кассовый аппарат
В России расширили перечень товаров, подлежащих маркировке
Акция протеста в Исхафане
В Иране задержали группу лиц, планировавших беспорядки в университетах
Видеомост Москва – Симферополь о защите прав человека в Крыму
Помидор
Более 60% россиян сами выращивают овощи и фрукты, показал опрос
Поставка партии компонентов российской ЗРС С-400 Турции
В администрации Эрдогана рассказали о покупке второго полка С-400
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Арестованный в США за попытку обхода санкций россиянин не признал вину
Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Пресс-конференция главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В США не исключили продления ДСНВ
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев
Глава Дагестана открыл школу единоборств в Махачкале
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о бюджете России на 2020-2022 годы
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Москве атмосферное давление понизится к концу недели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
Лента новостейМолния