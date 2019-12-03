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РИА Новости

Росстат: иностранные туристы стали реже посещать Россию

17:08 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы на экскурсии в Исаакиевском соборе
Туристы на экскурсии в Исаакиевском соборе
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Количество въездных туристических поездок в Россию с января по сентябрь 2019 года включительно составило 19,1 миллиона, что на 0,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Федеральная служба государственной статистики.
"В январе-сентябре 2019 года иностранные граждане совершили 19,1 миллиона туристских поездок в Россию, что на 0,9 процента меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В том числе туристы из стран дальнего зарубежья совершили восемь миллионов поездок (42,1 процента от общего числа), из государств-участников СНГ — 11 миллионов поездок (57,9 процентов от общего числа)", — говорится в сообщении.
Данные приведены без учета граждан, пересекавших российско-белорусскую границу, в связи с отсутствием на ней пунктов пропуска.
При этом больше всего туристов приезжало из Китая — 1,595 миллиона человек (+13 процентов за год). Далее следуют путешественники из Финляндии (681 тысяча человек), Германии (592 тысячи), Польши (497 тысяч) и Эстонии (383 тысячи).
Из всех стран СНГ больше всего в Россию приезжали граждане Казахстана — более 2,716 раз.
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