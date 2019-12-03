Росстат: иностранные туристы стали реже посещать Россию

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Количество въездных туристических поездок в Россию с января по сентябрь 2019 года включительно составило 19,1 миллиона, что на 0,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

"В январе-сентябре 2019 года иностранные граждане совершили 19,1 миллиона туристских поездок в Россию, что на 0,9 процента меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В том числе туристы из стран дальнего зарубежья совершили восемь миллионов поездок (42,1 процента от общего числа), из государств-участников СНГ — 11 миллионов поездок (57,9 процентов от общего числа)", — говорится в сообщении.

Данные приведены без учета граждан, пересекавших российско-белорусскую границу, в связи с отсутствием на ней пунктов пропуска.

При этом больше всего туристов приезжало из Китая — 1,595 миллиона человек (+13 процентов за год). Далее следуют путешественники из Финляндии (681 тысяча человек), Германии (592 тысячи), Польши (497 тысяч) и Эстонии (383 тысячи).