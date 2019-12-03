Умерла кошка Lil Bub, прославившаяся в соцсетях

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Одна из самых популярных в интернете кошек Lil Bub скончалась в возрасте восьми лет, сообщил ее хозяин в официальном аккаунте Instagram.
"Утром в воскресенье, 1 декабря 2019 года, мы потеряли самую чистую, самую добрую и самую волшебную жизненную силу на нашей планете. Bub была весела и полна любви, лежала в нашей постели в субботу вечером, но внезапно тихо скончалась во сне", — сообщил ее хозяин Майк Бридавски.
Lil Bub страдала редким заболеванием костей, а также другими аномалиями, включая неровную челюсть и дополнительные пальцы на каждой из лап. Ее язык всегда был высунут, потому что не росли зубы, пишет New York Times. Такие генетические мутации дали ей уникальные внешние черты, которые полюбили многие пользователи интернета.
Благодаря своей необычной внешности Lil Bub стала одной из самых популярных кошек в интернете и героиней множества мемов. В Instagram на нее подписаны более 2,4 миллиона человек. Бридавски выпускал продукцию с изображениями своего питомца и основал фонд для помощи домашним животным с особыми потребностями, а Lil Bub помогла собрать более 700 тысяч долларов для организаций, помогающих животным.
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