Умерла кошка Lil Bub, прославившаяся в соцсетях

"Утром в воскресенье, 1 декабря 2019 года, мы потеряли самую чистую, самую добрую и самую волшебную жизненную силу на нашей планете. Bub была весела и полна любви, лежала в нашей постели в субботу вечером, но внезапно тихо скончалась во сне", — сообщил ее хозяин Майк Бридавски.

Благодаря своей необычной внешности Lil Bub стала одной из самых популярных кошек в интернете и героиней множества мемов. В Instagram на нее подписаны более 2,4 миллиона человек. Бридавски выпускал продукцию с изображениями своего питомца и основал фонд для помощи домашним животным с особыми потребностями, а Lil Bub помогла собрать более 700 тысяч долларов для организаций, помогающих животным.