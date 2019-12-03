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РИА Новости

В Кемерово восемь человек спасли из горящего мебельного центра

15:51 03.12.2019 (обновлено: 16:03 03.12.2019)
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© Фото : A42.RU Пожар в мебельном цехе в Кемерово
Пожар в мебельном цехе в Кемерово
© Фото : A42.RU
Пожар в мебельном цехе в Кемерово
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Восемь человек удалось спасти при тушении крупного пожара в трехэтажном здании мебельного центра в Заводском районе Кемерово, на место ЧП направят пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании в мебельном центре на площади 800 квадратных метров.
"Спасено восемь человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что принято решение на привлечение пожарного поезда.
По данным МЧС РФ, к тушению пожара привлечены 74 человека и 28 единиц техники.
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МЧС РФКемеровоРоссияПроисшествия
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