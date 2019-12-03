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РИА Новости

Столтенберг заявил об отсутствии планов создать Совет Китай-НАТО

15:42 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. НАТО не вынашивает планов создания отдельного Совета Китай-НАТО, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
"У нас нет планов создания Совета Китай-НАТО, но мы верим в политические контакты с Китаем", - заявил он, выступая в Лондон на дискуссионном форуме. Он также отметил, что у альянса есть и военные каналы коммуникации с Китаем.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО. 3 декабря 2019
Вчера, 15:24
Столтенберг выступил за диалог с Россией, несмотря на все разногласия
"Мы не намерены устанавливать себе нового врага, мы хотим просто учесть, что подъем Китая имеет последствия для нашей безопасности. Мы вместе анализируем это", - сказал Столтенберг, отметив, что это новое для альянса направление.
Ранее Столтенберг отмечал, что США обеспокоены тем, что Китай занимает все большее место на мировой арене, и советует Вашингтону в этой ситуации поддерживать тесные отношения с друзьями, потому что единство обеспечивает силу. Он также заявлял, что НАТО не вынашивает никаких планов присутствия в Южно-Китайском море.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Вчера, 15:36
Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО
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Совет Россия-НАТОНАТОКитайЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
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