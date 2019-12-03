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РИА Новости

Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО

15:36 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он выступал в Лондоне, где пройдет встреча лидеров стран НАТО, на дискуссионном форуме. Трансляцию вела пресс-служба альянса.
"НАТО решила еще на Бухарестском саммите, что Украина и Грузия станут членами альянса. Это решение остается. В то же время, мы не устанавливаем точные временные рамки. Сейчас мы сосредоточены на том, как мы можем помочь этим странам двигаться в сторону евроатлантической интеграции", - заявил генсек НАТО, отвечая на вопрос, когда Киев и Тбилиси могут получить приглашение.
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