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РИА Новости

В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре

15:28 03.12.2019 (обновлено: 15:39 03.12.2019)
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© РИА Новости / МЧС России / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в ангаре в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
"В 15.22 ликвидация открытого горения. Площадь тления в завалах - 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В настоящее время ведется проливка конструкций, привлечено 5 единиц техники и 26 человек.
Ранее сообщалось, что пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе, 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, конструкции обрушились. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. К ликвидации пожара привлечено 220 человек личного состава, 49 единиц техники. Погибших, пострадавших нет. В 07.59 мск пожар был локализован. Сообщалось, что днем во вторник площадь горения в завалах уменьшилась до 700 квадратных метров.
Сообщалось, что ангар в Петербурге, принадлежит компании "Логистика-Терминал" (входит в "Трансконтейнер"). По данным "Трансконтейнера", склад, на котором хранился легковоспламеняющийся груз - около 4 тысяч тонн каучука и около 1 тысячи тонн фанеры - полностью сгорел.
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