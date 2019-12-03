В Петербурге ликвидировали открытое горение в ангаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в ангаре в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
"В 15.22 ликвидация открытого горения. Площадь тления в завалах - 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В настоящее время ведется проливка конструкций, привлечено 5 единиц техники и 26 человек.
Ранее сообщалось, что пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе, 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, конструкции обрушились. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. К ликвидации пожара привлечено 220 человек личного состава, 49 единиц техники. Погибших, пострадавших нет. В 07.59 мск пожар был локализован. Сообщалось, что днем во вторник площадь горения в завалах уменьшилась до 700 квадратных метров.
Сообщалось, что ангар в Петербурге, принадлежит компании "Логистика-Терминал" (входит в "Трансконтейнер"). По данным "Трансконтейнера", склад, на котором хранился легковоспламеняющийся груз - около 4 тысяч тонн каучука и около 1 тысячи тонн фанеры - полностью сгорел.
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