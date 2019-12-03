Охранника Ляшко подозревают в пособничестве в нападении на Геруса

КИЕВ, 3 дек - РИА Новости. Охранника экс-депутата Верховной рады Украины Охранника экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко подозревают в пособничестве в насильственных действиях по отношению к главе комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрею Герусу , сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Герус ранее заявил, что Ляшко напал на него в аэропорту "Борисполь". Полиция возбудила уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении государственного деятеля" из-за драки Ляшко и Геруса. Ляшко заявил, что Бориспольская прокуратура вручила ему подозрение в нанесении легких телесных повреждений во время драки с Герусом. Позже Бориспольский районный суд отпустил Ляшко под личное поручительство депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца. Экс-депутат заявил, что дело против него сфальсифицировано.

"Во вторник, 3 декабря, заместителем прокурора Бориспольской местной прокуратуры сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27 частью 2 статьи 346 УК Украины, а именно в пособничестве умышленному нанесению народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый совместно с Ляшко способствовал нападению на Геруса. Прокурор намерен ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.