Столтенберг выступил за диалог с Россией, несмотря на все разногласия

ЛОНДОН, 3 дек – РИА Новости, Мария Табак. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость диалога с Россией, несмотря на все существующие проблемы в отношениях альянса и РФ.
"Я очень верю в двухвекторный подход... Я не вижу противоречия между противостоянием угрозам и диалогом с Россией", - сказал Столтенберг, выступая в Лондоне в преддверии саммита лидеров стран НАТО.
Он подчеркнул, что НАТО противостоит угрозам со стороны России, по его словам, "использующей военную силу против соседей – Грузии и Украины", а также киберугрозам, однако считает необходимым продолжать диалог с Россией. Столтенберг отметил, что даже в самые "холодные" периоды холодной войны удавалось вести диалог с Россией.
По его словам, даже если отношения с Россией останутся напряженными в будущем, альянс все равно должен уметь "управлять" этими отношениями, не допуская острой конфронтации.
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов. Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил в понедельник посол РФ в Великобритании Андрей Келин. В преддверии саммита НАТО глава российского диппредставительства подчеркнул, что слова об угрозе, исходящей от России, являются своего рода "фейком", поскольку РФ даже не наращивает свои военные силы у границ западных стран. Однако Москва внимательно следит за действиями Североатлантического альянса и реагирует на них.