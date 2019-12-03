Столтенберг выступил за диалог с Россией, несмотря на все разногласия

ЛОНДОН, 3 дек – РИА Новости, Мария Табак. Генсек НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость диалога с Россией, несмотря на все существующие проблемы в отношениях альянса и РФ.

"Я очень верю в двухвекторный подход... Я не вижу противоречия между противостоянием угрозам и диалогом с Россией", - сказал Столтенберг, выступая в Лондоне в преддверии саммита лидеров стран НАТО.

Он подчеркнул, что НАТО противостоит угрозам со стороны России, по его словам, "использующей военную силу против соседей – Грузии и Украины", а также киберугрозам, однако считает необходимым продолжать диалог с Россией. Столтенберг отметил, что даже в самые "холодные" периоды холодной войны удавалось вести диалог с Россией.

По его словам, даже если отношения с Россией останутся напряженными в будущем, альянс все равно должен уметь "управлять" этими отношениями, не допуская острой конфронтации.