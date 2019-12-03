Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T15:09+0300
https://ria.ru/20191203/1561913265.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155065/27/1550652716_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_ffab175e31be0a5e6d6938d8e0d47fd2.jpg
РИА Новости

Столтенберг оспорил заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО

15:09 03.12.2019
301
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
ЛОНДОН, 3 дек – РИА Новости, Мария Табак. Генсек НАТО Йенс Столтенберг вслед за президентом США Дональдом Трампом оспорил заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.
Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Во вторник Трамп подверг критике высказывания Макрона, заявив, что это проявление неуважения и "никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция".
Зенитный ракетный комплекс С-400
Вчера, 12:59
НАТО продолжит искать решение из-за покупки Турцией С-400
"Я не согласен. Если посмотреть на НАТО - мы договариваемся, альянс активен и выполняет задачи", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что публично ставить под вопрос миссию коллективной безопасности НАТО не стоит.
"Мы не должны оспаривать наше единство и готовность защищать друг друга, поскольку именно в этом и состоит миссия НАТО", - указал генсек альянса.
По его словам, несмотря на разногласия стран-членов НАТО, им удается договариваться во имя общих интересов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Вчера, 11:19
НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
1130022
Обсудить 1
Саммит НАТО в ЛондонеЭммануэль МакронДональд ТрампНАТОФранцияЛондонЙенс СтолтенбергСШАВ мире
Рекомендуем
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО. 3 декабря 2019
Столтенберг выступил за диалог с Россией, несмотря на все разногласия
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп
Столтенберг пошутил про завтрак с Трампом в Лондоне
Брюно Ле Мэр
В ЕС прокомментировали угрозы США ввести пошлины в отношении Франции
Газовые конфорки
Рада не поддержала проект о снижении цены на газ, сообщил Медведчук
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО не рассматривает Россию в качестве врага, заявил Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил об отсутствии планов создать Совет Китай-НАТО
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
Белоруссия и США обсудили в Минске вопросы региональной безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО в Великобритании. 3 декабря 2019
Трамп раскритиковал слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
США хотят заключить договор о контроле над вооружениями, заявил Трамп
Путин: Расширение НАТО – это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой
Первый полет B-52 Stratofortress, оснащенного прототипом гиперзвуковой ракеты AGM-183A
Пентагон выделил почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Трамп обвинил администрацию Обамы в том, что Турция закупила С-400
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018
Сербия приостанавливает закупки оружия, заявил Вучич
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Минск и Белград выведут торговлю на более высокий уровень
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
00:03ВКС до конца года получат 27 боевых машин "Панцирь"
23:59Жильцы обрушившегося под Белгородом дома получат по 30 тысяч рублей
Лента новостейМолния