Столтенберг оспорил заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО

Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Во вторник Трамп подверг критике высказывания Макрона, заявив, что это проявление неуважения и "никто не нуждается в НАТО больше, чем Франция ".

"Я не согласен. Если посмотреть на НАТО - мы договариваемся, альянс активен и выполняет задачи", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что публично ставить под вопрос миссию коллективной безопасности НАТО не стоит.

"Мы не должны оспаривать наше единство и готовность защищать друг друга, поскольку именно в этом и состоит миссия НАТО", - указал генсек альянса.