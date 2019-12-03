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РИА Новости

В ЕС прокомментировали угрозы США ввести пошлины в отношении Франции

14:59 03.12.2019
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© РИА Новости / Алексей АгарышевБрюно Ле Мэр
Брюно Ле Мэр
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Брюно Ле Мэр. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. ЕС принял к сведению угрозы США о введении пошлин в ответ на французский "цифровой" налог, намерен координироваться с Францией относительно дальнейших шагов, заявил во вторник журналистам представитель ЕК.
Ранее в докладе торгового представителя США было заявлено, что Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов. Проект мер против Франции, о которых говорят США, недопустим, в случае их введения Евросоюз готов дать "сильный ответ", заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.
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"Что касается заявлений США относительно французского цифрового налога, то мы приняли это к сведению. В этом, как и других торговых вопросах, ЕС будет действовать и реагировать как одно целое. ЕС останется единым. Мы тесно координируемся с французскими властями относительно дальнейших шагов", - сказал представитель ЕС Даниель Росарио.
По его словам, ЕК "остается приверженной поиску стабильного, устойчивого и глобального решения вопроса налогообложения цифровой сферы". "Мы работаем с международными партнерами, чтобы достичь этого", - сказал он, призвав США к диалогу для разрешения спорных вопросов.
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