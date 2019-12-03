В ЕС прокомментировали угрозы США ввести пошлины в отношении Франции

"Что касается заявлений США относительно французского цифрового налога, то мы приняли это к сведению. В этом, как и других торговых вопросах, ЕС будет действовать и реагировать как одно целое. ЕС останется единым. Мы тесно координируемся с французскими властями относительно дальнейших шагов", - сказал представитель ЕС Даниель Росарио.