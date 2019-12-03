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РИА Новости

РЖД проконсультируют монгольских коллег по ветке от Таван-Толгоя

14:56 03.12.2019
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Логотип РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ООО "РЖД Интернешнл" и АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД) подписали договор на указание услуг технического консалтинга при реализации контракта на выполнение работ по строительству железной дороги от  Таван-Толгоя до Зуунбаяна.
Эта линия соединит месторождение Таван-Толгой, расположенное на юге Монголии в пустыне Гоби, с главной железнодорожной линией, что откроет возможность транспортировки коксующегося угля в Китай или Россию, а также создания заводов по его переработке. Строительство уже начато, протяженность маршрута составит около 400 километров.
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Церемония подписания прошла по итогам переговоров глав правительств России и Монголии.
УБЖД создана в июне 1949 года на основе соглашения между правительствами СССР и Монголии с равным распределением долей в уставном капитале (50% на 50%). С 2009 года РЖД вступили в права доверительного управляющего российским пакетом акций.
В декабре 2017 года на заседании правления УБЖД был рассмотрен проект долгосрочной программы развития дороги до 2030 года. В феврале 2018 года глава РЖД Олег Белозеров и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга договорились, что УБЖД станет частью экономического коридора Россия-Монголия-Китай.
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Халтмаагийн БаттулгаОлег БелозеровУлан-Баторская железная дорогаРЖДРоссияМонголияЭкономика
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