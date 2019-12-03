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РИА Новости

Названы популярные города мира с дешевым традиционным такси

19:58 03.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкТакси на одной из улиц Нью-Йорка
Такси на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Эксперты определили города, в которых традиционное такси вызвать дешевле, чем найти автомобиль с помощью приложений и агрегаторов, сообщает Lonely Planet.
Даже самый популярный сервис для вызова такси в мире, который предлагает конкурентоспособные тарифы и удобное приложение, не всегда оказывается самым экономичным вариантом.
Например, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с помощью приложения женщины-водители могут выбирать клиентов только своего пола. Но обычное такси стоит на 4,15 доллара за километр меньше.
В Нью-Йорке за поездку на традиционном желтом автомобиле нужно будет заплатить примерно на 0,55 долларов за километр меньше, чем за такой же путь на машине, вызванной с помощью агрегаторов. В Милане разница составляет более одного доллара.
Правда, из 55 самых посещаемых городов мира, только в 11 традиционное такси дешевле. В частности, это Лиссабон, Порту, Мадрид, Сеул и Агра.
Например, в Афинах и Стамбуле цены одинаковые, а в Канкуне, Амстердаме, Мюнхене, Торонто, Сиднее и Лос-Анджелесе использование агрегаторов поможет значительно сэкономить.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмЛос-АнджелесЭр-Рияд (город)Лиссабон (город)Нью-Йорк (город)СеулМадрид (город)АграСтамбулСиднейМюнхенАфиныМиланТоронтоКанкунАмстердамТакси
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