Названы популярные города мира с дешевым традиционным такси

Такси на одной из улиц Нью-Йорка

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Эксперты определили города, в которых традиционное такси вызвать дешевле, чем найти автомобиль с помощью приложений и агрегаторов, Эксперты определили города, в которых традиционное такси вызвать дешевле, чем найти автомобиль с помощью приложений и агрегаторов, сообщает Lonely Planet.

Даже самый популярный сервис для вызова такси в мире, который предлагает конкурентоспособные тарифы и удобное приложение, не всегда оказывается самым экономичным вариантом.

Например, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с помощью приложения женщины-водители могут выбирать клиентов только своего пола. Но обычное такси стоит на 4,15 доллара за километр меньше.

В Нью-Йорке за поездку на традиционном желтом автомобиле нужно будет заплатить примерно на 0,55 долларов за километр меньше, чем за такой же путь на машине, вызванной с помощью агрегаторов. В Милане разница составляет более одного доллара.

Правда, из 55 самых посещаемых городов мира, только в 11 традиционное такси дешевле. В частности, это Лиссабон, Порту, Мадрид, Сеул и Агра.