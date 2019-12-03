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РИА Новости

СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

14:41 03.12.2019 (обновлено: 15:41 03.12.2019)
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© AFP 2019 / Sergei Supinsky Владимир Цемах в суде Киева
Владимир Цемах в суде Киева
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
По данным сайта МВД Украины, Цемах — "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования", дата его исчезновения — 23 сентября 2019 года. В розыск объявляют после того, как статус свидетеля меняется на подозреваемого.
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"Люди Донбасса". Владимир Цемах: Я защищал свой дом
Также уточняется, что Цемах проходит подозреваемым по статьям "Террористический акт, который привел к гибели людей" (от десяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное) и "Создание террористической группы или организации" (от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без нее).

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
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Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва неоднократно заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся ВСУ.
Суд над подозреваемыми в атаке на самолет начнется 9 марта.
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Владимир Цемах воевал на стороне ДНР, командовал ротой противовоздушной обороны в Снежном. Именно оттуда, по версии голландских следователей, сбили Boeing-777.
Летом этого года сотрудники СБУ похитили его во время спецоперации и вывезли в Киев. В сентябре Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха, он вышел на свободу в рамках освобождения задержанных Россией и Украиной по схеме "35 на 35".
Цемах — единственный доступный "свидетель", непосредственно причастный к боевым действиям в интересующей следствие локации. Сам он отрицает причастность к трагедии. В недавнем интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому Цемах заявил, что из него пытаются сделать козла отпущения, а похищение было актом терроризма.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
17 июля, 01:58
Крушение малайзийского самолета Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
81264246107
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Владимир ЦемахСитуация на УкраинеMH17. РасследованиеСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Только на Украине такое возможно сначала выдать России а потом в розыск
3 декабря, 15:26
ddv-mi
42210001
Короче, опять похитят? В Россию ему надо срочно!
3 декабря, 14:48
Von Stirliz
2520001
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