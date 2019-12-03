СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха , которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.

По данным сайта МВД Украины, Цемах — "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования", дата его исчезновения — 23 сентября 2019 года. В розыск объявляют после того, как статус свидетеля меняется на подозреваемого.

Также уточняется, что Цемах проходит подозреваемым по статьям "Террористический акт, который привел к гибели людей" (от десяти до 15 лет лишения свободы или пожизненное) и "Создание террористической группы или организации" (от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без нее).

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва неоднократно заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся ВСУ.

Суд над подозреваемыми в атаке на самолет начнется 9 марта.

Владимир Цемах воевал на стороне ДНР, командовал ротой противовоздушной обороны в Снежном. Именно оттуда, по версии голландских следователей, сбили Boeing-777.

Летом этого года сотрудники СБУ похитили его во время спецоперации и вывезли в Киев. В сентябре Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха, он вышел на свободу в рамках освобождения задержанных Россией и Украиной по схеме "35 на 35".