В Мытищах пешеход-нарушитель порезал сотрудника ГИБДД из-за замечания

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Полиция задержала злоумышленника, ранившего сотрудника ГИБДД в Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД Подмосковья.
По его словам, инцидент произошел во вторник на Благовещенской улице в Мытищах.
"В 13.30 мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД, когда переходил дорогу в неположенном месте", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что остановленный инспекторами мужчина "повел себя странно" и ударил "острым предметом" в лицо одного из стражей порядка.
Злоумышленник был задержан на месте. Его личность и мотивы сейчас устанавливаются. Проводится проверка.
Сотруднику полиции медицинская помощь оказана на месте.