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РИА Новости

В Мытищах пешеход-нарушитель порезал сотрудника ГИБДД из-за замечания

14:26 03.12.2019 (обновлено: 15:39 03.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Полиция задержала злоумышленника, ранившего сотрудника ГИБДД в Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД Подмосковья.
По его словам, инцидент произошел во вторник на Благовещенской улице в Мытищах.

"В 13.30 мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД, когда переходил дорогу в неположенном месте", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что остановленный инспекторами мужчина "повел себя странно" и ударил "острым предметом" в лицо одного из стражей порядка.
Злоумышленник был задержан на месте. Его личность и мотивы сейчас устанавливаются. Проводится проверка.
Сотруднику полиции медицинская помощь оказана на месте.
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ГУМВД по Московской областиГИБДД МВД РФМосковская областьМытищиПроисшествия
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