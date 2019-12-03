В Мытищах пешеход-нарушитель порезал сотрудника ГИБДД из-за замечания

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Полиция задержала злоумышленника, ранившего сотрудника ГИБДД в Полиция задержала злоумышленника, ранившего сотрудника ГИБДД в Мытищах , сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД Подмосковья

По его словам, инцидент произошел во вторник на Благовещенской улице в Мытищах.

"В 13.30 мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД, когда переходил дорогу в неположенном месте", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что остановленный инспекторами мужчина "повел себя странно" и ударил "острым предметом" в лицо одного из стражей порядка.

Злоумышленник был задержан на месте. Его личность и мотивы сейчас устанавливаются. Проводится проверка.