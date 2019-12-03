Опубликовано видео задержания главарей "Хизб ут-Тахрир"*

На кадрах можно рассмотреть, как силовики врываются в разные помещения, надевают на подозреваемых наручники, изымают планшеты, смартфоны, сим-карты и запрещенные материалы.

ФСБ России задержала членов международной террористической организации в Москве и Челябинске. Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ

ФСБ России задержала членов международной террористической организации в Москве и Челябинске. Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ

Спецоперация проходила в. Среди задержанных — граждане России и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона. По версии следствия, они занимались террористической пропагандой и вербовкой.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Она запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.