Опубликовано видео задержания главарей "Хизб ут-Тахрир"*

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания главарей и членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
На кадрах можно рассмотреть, как силовики врываются в разные помещения, надевают на подозреваемых наручники, изымают планшеты, смартфоны, сим-карты и запрещенные материалы.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России задержала членов международной террористической организации в Москве и Челябинске. Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ
ФСБ России задержала членов международной террористической организации в Москве и Челябинске. Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ
Спецоперация проходила в Москве и Челябинске. Среди задержанных — граждане России и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона. По версии следствия, они занимались террористической пропагандой и вербовкой.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Она запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.
*Террористическая организация, запрещенная в России.