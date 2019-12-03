Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-03T16:52+0300
https://ria.ru/20191203/1561908421.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156190/79/1561907960_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_12b8f7459a7da81f3d7e332dc075569b.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео задержания главарей "Хизб ут-Тахрир"*

14:18 03.12.2019 (обновлено: 16:52 03.12.2019)
6612
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ФСБ опубликовала видео задержания главарей и членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
На кадрах можно рассмотреть, как силовики врываются в разные помещения, надевают на подозреваемых наручники, изымают планшеты, смартфоны, сим-карты и запрещенные материалы.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России задержала членов международной террористической организации в Москве и Челябинске. Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ
ФСБ России задержала членов международной террористической организации в Москве и Челябинске. Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
ФСБ России задержала членов международной террористической организации в Москве и Челябинске. Стоп-кадр с видео, предоставленного ЦОС ФСБ
Спецоперация проходила в Москве и Челябинске. Среди задержанных — граждане России и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона. По версии следствия, они занимались террористической пропагандой и вербовкой.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения") — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Она запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Участники террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* (запрещена на территории России) Рефат Алимов, Арсен Джеппаров, Вадим Сирук, Эмир Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону
12 ноября, 10:46
Крымские исламисты из "Хизб ут-Тахрир"* получили от семи до 19 лет колонии
240132401
Обсудить 19
Хизб ут-Тахрир аль-ИсламиФСБ РФМоскваЧелябинскПроисшествия
Популярные комментарии
Возможно, настало время, выделить террористов в отдельную группу и содержать их отдельно от остальных заключенных, в условиях строгого режима . Эта группа залюченных должна подвергаться принудительной реабилитации, под наблюдением опытных психотерапевтов, по программе НЛП, весь срок заключения , который необходимо увеличивать до верхнего предела .
3 декабря, 15:19
Servi Dei
1900000
Рекомендуем
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные в Керченском проливе
Украинский эксперт признал превосходство российских военных катеров
Адмирал Владимирский
Российские ученые уточнят положение Южного магнитного полюса
Писательница Гузель Яхина
Роман Гузель Яхиной "Дети мои" победил в голосовании "Большой книги"
Управляющий директор ФНБ Самрук-Казына Алмасадам Саткалиев
Саткалиев: эмитенты Казахстана могут конкурировать на рынках капитала
ДТП в Забайкальском крае
Четырнадцать пострадавших в ДТП в Забайкалье госпитализированы
Девушка фотографируется в Александровском саду в Москве
В Москве во вторник ожидается небольшой снег
Обстановка в Лондоне
Лондонский мост открыли после теракта
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян о манифестациях в Испании и на Мальте
Дед Мороз из Якутии
Дед Мороз и якутский Чысхаан зажгли первую в стране новогоднюю елку
Президент Украины Владимир Зеленский
США могут помочь переговорному процессу по Украине, считает Зеленский
Озеро Байкал
Жители Москвы на зимних фотовыставках увидят Антарктиду и Байкал
ДТП в Забайкальском крае
Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП в Забайкалье
Тюремная камера
На Ставрополье заключенные избили сотрудника исправительной колонии
Депутат Олег Нилов
Депутат ГД предложил принудительно изолировать наркоманов от общества
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и ветеран Великой Отечественной войны Гордеева Антонина Филипповна
Руденя: ко Дню Победы ветераны войны получат по 25 тысяч рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Макрон осудил осквернение могил на еврейском кладбище во Франции
01:32В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом
01:18Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
01:16В Бразилии готовят приватизацию трех национальных парков
01:13В Госдепе заявили о прогрессе в борьбе с ИГ*
01:09Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
01:06Минобрнауки получило около 600 обращений с жалобами на коррупцию
01:02Источник назвал сроки запуска российско-европейской миссии к Марсу
00:56СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата
00:52МИД Украины заявляет, что парламент Венгрии не принимал обращений в ГД
00:52Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
00:46Белгородский губернатор не исключил снос дома, где взорвался газ
00:42В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
00:29В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
00:27Глава МИД Украины заявил, что проведет встречу с министрами стран НАТО
00:24Брэд Питт признался, что не плакал почти 20 лет
00:18Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
00:11Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего
00:08Пенс назвал "постыдным" расследование по импичменту
00:06Минобороны в 2019 году отследило запуск на орбиту 463 спутников
Лента новостейМолния