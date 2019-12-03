Лидера тамбовской ОПГ этапировали в колонию под Кировом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), приговоренного к 23,5 года лишения свободы, перевели из СИЗО "Кресты" в колонию под Кировом.
"Его перевели из "Крестов" в колонию под Кировом", - сказал РИА Новости его адвокат Константин Кузьминых.
Собеседник агентства уточнил, что следственных действий с Барсуковым больше не проводится.
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Ряд СМИ называет Барсукова главарем тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России. Тамбовская ОПГ была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000-х годов. По данным СМИ, она была создана еще в конце 1980-х из молодых спортсменов, прежде всего, из Тамбовской области.
Через какое-то время "тамбовцы" примкнули к Великолукской ОПГ — одной из самых сильных в Петербурге на тот момент ─ и уже под ее началом занялись рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Позднее тамбовская ОПГ обрела самостоятельность и превзошла по влиянию своих прежних покровителей.
В 2016 году Петербургский городской суд приговорил Барсукова к 23 годам лишения свободы и выплате штрафа в миллион рублей по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. В марте 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга, рассмотрев в отношении Барсукова дело о создании преступного сообщества, по совокупности назначил ему 24 года колонии строгого режима. В июне по апелляции наказание было смягчено на полгода.
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