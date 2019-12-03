Лидера тамбовской ОПГ этапировали в колонию под Кировом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Лидера тамбовской ОПГ Лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), приговоренного к 23,5 года лишения свободы, перевели из СИЗО "Кресты" в колонию под Кировом.

"Его перевели из "Крестов" в колонию под Кировом", - сказал РИА Новости его адвокат Константин Кузьминых.

Собеседник агентства уточнил, что следственных действий с Барсуковым больше не проводится.

Ряд СМИ называет Барсукова главарем тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России. Тамбовская ОПГ была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000-х годов. По данным СМИ, она была создана еще в конце 1980-х из молодых спортсменов, прежде всего, из Тамбовской области.

Через какое-то время "тамбовцы" примкнули к Великолукской ОПГ — одной из самых сильных в Петербурге на тот момент ─ и уже под ее началом занялись рэкетом, убийствами и другими преступлениями. Позднее тамбовская ОПГ обрела самостоятельность и превзошла по влиянию своих прежних покровителей.