"Невидимый свет": в Москве открылась выставка инфракрасного фото

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Совсем не открыточные виды Гаваны, Нью-Йорка, Камбоджи, России и Венеции. Кадры с черными провалами неба и деревьями в белоснежной листве. Мир на инфракрасных фото, которого не увидеть своими глазами, — в Западном крыле Новой Третьяковки открылась выставка Арсена Ревазова "Невидимый свет".

В красном свете

Вход в зал — вниз по двум пролетам ступеней, в конце — темное помещение. Этот полумрак, в котором можно наткнуться на другого посетителя, показывает: доверяться зрению не стоит. Остальные доказательства висят на стенах.

"На любой из этих работ, снятых на инфракрасную камеру, — то, что человек обычным глазом не видит, — говорит Емельян Захаров, совладелец галереи современного искусства "Триумф". — При этом художник изображает не запретный мир, а еще одну грань восприятия мира существующего. Это как с темной материей".

Выставка "Невидимый свет" начиналась с другого проекта Арсена Ревазова — экспозиции "Красная-прекрасная", которая была представлена в 2017 году в Венеции в рамках 57-й международной биеннале современного искусства. На отпечатанных в красном цвете инфракрасных фото — дачном интерьере или панораме большого города — личное восприятие автором понятия "Россия". Куратором этого проекта был журналист и общественный деятель Антон Носик.

"Мы с Арсеном — друзья, знаем друг друга с 17 лет, — поясняет Емельян Захаров. — У нас была компания, к сожалению, кого-то из нее уже нет в живых, в том числе и Антона Носика. Работы из проекта "Красная-прекрасная" в память о нем выставлены так, что надо подниматься как на Голгофу, как к мемориалу. У кого-то может возникнуть другая ассоциация, но для меня значение именно такое".

Большая вода

"В выставку вошли 80 фотографий, и их разделение очень условное, все это про путешествия, — отмечает куратор Нина Гомиашвили. — Хотя есть и общая тема — Венеция. Сейчас город на грани исчезновения. Именно таким мы и видим его на кадрах Арсена, снятых несколько лет назад. Это немного странно, ведь понимаешь, что художники знают больше нас и видят наперед".

Венеция на выставке не только на изображениях, но и в пространстве. Для "Невидимого света" архитектор и художник Александр Бродский создал конструкцию, напоминающую венецианский мост. Он перекинут над реальной водной гладью, куда транслируются фото Ревазова.

Импровизированный Большой канал подсвечен, вода — в движении. А блики отражаются на потолке. На мосту помещается не больше пяти-шести человек, к нему очередь. Все хотят не только посмотреть, но и сфотографировать — как в реальной Венеции.

Увидеть скрытое

На выставке также есть работы из Тель-Авива, Северной Эфиопии, Манхэттена, Ангкор-Вата, Сан-Франциско, Гаваны и даже Антарктиды. Это не узнаваемые места с открыток, на фоне которых делают селфи туристы, а только то, чего не найти по типовым геолокациям в соцсетях.

"Приезжая в город, где не был, я беру путеводитель и смотрю на фото. Понимаю, что этих объектов надо или избегать, или снимать с необычного ракурса, чтобы они не были такими "попсовыми", — рассказывает Арсен Ревазов.

Он добавляет, что ему часто приходится работать в экстремальных условиях по скорости — только без облаков, иначе в них "застревает" весь инфракрасный свет.

"Сегодня в мире публикуется около миллиарда фотографий в день, и чтобы отличаться от других, надо делать кадры, узнаваемые издалека, — говорит Арсен. — Это очень сложно, но я придумал свой инструмент".