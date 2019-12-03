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РИА Новости

"Невидимый свет": в Москве открылась выставка инфракрасного фото

14:52 03.12.2019 (обновлено: 15:16 03.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосетительница выставки работ фотографа Арсена Ревазова "Невидимый свет" в Третьяковской галерее
Посетительница выставки работ фотографа Арсена Ревазова Невидимый свет в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Совсем не открыточные виды Гаваны, Нью-Йорка, Камбоджи, России и Венеции. Кадры с черными провалами неба и деревьями в белоснежной листве. Мир на инфракрасных фото, которого не увидеть своими глазами, — в Западном крыле Новой Третьяковки открылась выставка Арсена Ревазова "Невидимый свет".

В красном свете

Вход в зал — вниз по двум пролетам ступеней, в конце — темное помещение. Этот полумрак, в котором можно наткнуться на другого посетителя, показывает: доверяться зрению не стоит. Остальные доказательства висят на стенах.

"На любой из этих работ, снятых на инфракрасную камеру, — то, что человек обычным глазом не видит, — говорит Емельян Захаров, совладелец галереи современного искусства "Триумф". — При этом художник изображает не запретный мир, а еще одну грань восприятия мира существующего. Это как с темной материей".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, фотограф Арсен Ревазов и совладелец московской галереи современного искусства "Триумф" Емельян Захаров на выставке "Невидимый свет"
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, фотограф Арсен Ревазов и совладелец московской галереи современного искусства Триумф Емельян Захаров на выставке Невидимый свет
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, фотограф Арсен Ревазов и совладелец московской галереи современного искусства "Триумф" Емельян Захаров на выставке "Невидимый свет"
Выставка "Невидимый свет" начиналась с другого проекта Арсена Ревазова — экспозиции "Красная-прекрасная", которая была представлена в 2017 году в Венеции в рамках 57-й международной биеннале современного искусства. На отпечатанных в красном цвете инфракрасных фото — дачном интерьере или панораме большого города — личное восприятие автором понятия "Россия". Куратором этого проекта был журналист и общественный деятель Антон Носик.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Посетители выставки работ фотографа Арсена Ревазова "Невидимый свет" в Третьяковской галерее

Посетители выставки работ фотографа Арсена Ревазова Невидимый свет в Третьяковской галерее
1 из 3

Посетители выставки работ фотографа Арсена Ревазова "Невидимый свет" в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Зрители смотрят работы из экспозиции "Красная-прекрасная" Арсена Ревазова

Посетители выставки работ фотографа Арсена Ревазова Невидимый свет в Третьяковской галерее
2 из 3

Зрители смотрят работы из экспозиции "Красная-прекрасная" Арсена Ревазова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Посетительница выставки Арсена Ревазова

Посетительница выставки работ фотографа Арсена Ревазова Невидимый свет в Третьяковской галерее
3 из 3

Посетительница выставки Арсена Ревазова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетители выставки работ фотографа Арсена Ревазова "Невидимый свет" в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Зрители смотрят работы из экспозиции "Красная-прекрасная" Арсена Ревазова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетительница выставки Арсена Ревазова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"Мы с Арсеном — друзья, знаем друг друга с 17 лет, — поясняет Емельян Захаров. — У нас была компания, к сожалению, кого-то из нее уже нет в живых, в том числе и Антона Носика. Работы из проекта "Красная-прекрасная" в память о нем выставлены так, что надо подниматься как на Голгофу, как к мемориалу. У кого-то может возникнуть другая ассоциация, но для меня значение именно такое".

Большая вода

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосетители выставки на "венецианском мосту"
Посетители выставки работ фотографа Арсена Ревазова Невидимый свет в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Посетители выставки на "венецианском мосту"
"В выставку вошли 80 фотографий, и их разделение очень условное, все это про путешествия, — отмечает куратор Нина Гомиашвили. — Хотя есть и общая тема — Венеция. Сейчас город на грани исчезновения. Именно таким мы и видим его на кадрах Арсена, снятых несколько лет назад. Это немного странно, ведь понимаешь, что художники знают больше нас и видят наперед".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосетительница выставки Арсена Ревазова в Третьяковской галерее
Посетительница выставки работ фотографа Арсена Ревазова Невидимый свет в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Посетительница выставки Арсена Ревазова в Третьяковской галерее
Венеция на выставке не только на изображениях, но и в пространстве. Для "Невидимого света" архитектор и художник Александр Бродский создал конструкцию, напоминающую венецианский мост. Он перекинут над реальной водной гладью, куда транслируются фото Ревазова.
Импровизированный Большой канал подсвечен, вода — в движении. А блики отражаются на потолке. На мосту помещается не больше пяти-шести человек, к нему очередь. Все хотят не только посмотреть, но и сфотографировать — как в реальной Венеции.

Увидеть скрытое

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Посетители выставки Арсена Ревазова в Третьяковской галерее

Посетители выставки работ фотографа Арсена Ревазова Невидимый свет в Третьяковской галерее
1 из 3

Посетители выставки Арсена Ревазова в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Одна из работ Арсена Ревазова в Третьяковской галерее

Работа фотографа Арсена Ревазова на выставке Невидимый свет в Третьяковской галерее
2 из 3

Одна из работ Арсена Ревазова в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Посетители выставки "Невидимый свет" в Третьяковской галерее

Посетители выставки работ фотографа Арсена Ревазова Невидимый свет в Третьяковской галерее
3 из 3

Посетители выставки "Невидимый свет" в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетители выставки Арсена Ревазова в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Одна из работ Арсена Ревазова в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетители выставки "Невидимый свет" в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На выставке также есть работы из Тель-Авива, Северной Эфиопии, Манхэттена, Ангкор-Вата, Сан-Франциско, Гаваны и даже Антарктиды. Это не узнаваемые места с открыток, на фоне которых делают селфи туристы, а только то, чего не найти по типовым геолокациям в соцсетях.

"Приезжая в город, где не был, я беру путеводитель и смотрю на фото. Понимаю, что этих объектов надо или избегать, или снимать с необычного ракурса, чтобы они не были такими "попсовыми", — рассказывает Арсен Ревазов.

Он добавляет, что ему часто приходится работать в экстремальных условиях по скорости — только без облаков, иначе в них "застревает" весь инфракрасный свет.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосетители выставки работ фотографа Арсена Ревазова "Невидимый свет" в Третьяковской галерее
Посетители выставки работ фотографа Арсена Ревазова Невидимый свет в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Посетители выставки работ фотографа Арсена Ревазова "Невидимый свет" в Третьяковской галерее
"Сегодня в мире публикуется около миллиарда фотографий в день, и чтобы отличаться от других, надо делать кадры, узнаваемые издалека, — говорит Арсен. — Это очень сложно, но я придумал свой инструмент".
Выставка Арсена Ревазова "Невидимый свет" открыта в Западном крыле Новой Третьяковки (Крымский Вал, 10) до 13 января 2020 года.
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