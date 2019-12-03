"Невидимый свет": в Москве открылась выставка инфракрасного фото

В красном свете
"На любой из этих работ, снятых на инфракрасную камеру, — то, что человек обычным глазом не видит, — говорит Емельян Захаров, совладелец галереи современного искусства "Триумф". — При этом художник изображает не запретный мир, а еще одну грань восприятия мира существующего. Это как с темной материей".
Посетители выставки работ фотографа Арсена Ревазова "Невидимый свет" в Третьяковской галерее
Посетители выставки работ фотографа Арсена Ревазова "Невидимый свет" в Третьяковской галерее
Зрители смотрят работы из экспозиции "Красная-прекрасная" Арсена Ревазова
Зрители смотрят работы из экспозиции "Красная-прекрасная" Арсена Ревазова
Посетители выставки работ фотографа Арсена Ревазова "Невидимый свет" в Третьяковской галерее
Зрители смотрят работы из экспозиции "Красная-прекрасная" Арсена Ревазова
Большая вода
Увидеть скрытое
Посетители выставки Арсена Ревазова в Третьяковской галерее
Посетители выставки Арсена Ревазова в Третьяковской галерее
Одна из работ Арсена Ревазова в Третьяковской галерее
Одна из работ Арсена Ревазова в Третьяковской галерее
Посетители выставки "Невидимый свет" в Третьяковской галерее
Посетители выставки "Невидимый свет" в Третьяковской галерее
Посетители выставки Арсена Ревазова в Третьяковской галерее
Одна из работ Арсена Ревазова в Третьяковской галерее
Посетители выставки "Невидимый свет" в Третьяковской галерее
"Приезжая в город, где не был, я беру путеводитель и смотрю на фото. Понимаю, что этих объектов надо или избегать, или снимать с необычного ракурса, чтобы они не были такими "попсовыми", — рассказывает Арсен Ревазов.