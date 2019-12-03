Две крупные платежные системы остановили переводы в Таджикистан

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Переводы в Переводы в Таджикистан из России приостановили лишь две крупные платежные системы - Western Union Blizko , при этом Contact, MoneyGram, "Золотая корона" и "Юнистрим" продолжают их проводить, прокомментировали РИА Новости в компаниях.

Таджикистан 3 декабря запустил Национальный процессинговый центр, через который системы денежных переводов должны проводить операции без открытия счета. К нему пока подключились не все платежные системы. В Нацбанке Таджикистана сообщили, что во вторник системы денежных переводов Western Union и Contact приостановили переводы в страну в связи с техническими проблемами. По данным регулятора, Contact заработает уже во второй половине дня вторника, а Western Union – в среду.

В платежной системе Contact, оператором которой является "Киви банк", приостановку переводов опровергли. "Информация о том, что денежные переводы Contact в Таджикистан были приостановлены, не соответствуют действительности. Переводы не прекращались с вступлением в силу 3 декабря 2019 года нового порядка трансграничного перевода денежных средств и деятельности платежных систем, осуществляющих такие переводы на территории республики", - указали РИА Новости в компании.

В колл-центре Western Union временную приостановку переводов в Таджикистан из РФ с 3 декабря подтвердили, не пояснив, когда данные операции возобновятся.

Также приостановлены эти переводы и в платежной системе Blizko, оператором которой является Связь-банк. "Со 2 декабря по техническим причинам временно приостановлено обслуживание клиентов платежной системы Blizko в республике Таджикистан. Сейчас нет возможности отправить денежный перевод в Таджикистан", - сообщили РИА Новости в колл-центре системы, добавив, что информация о возобновлении переводов будет опубликована на официальном сайте.

Вместе с тем платежные системы MoneyGram, "Золотая корона" и "Юнистрим" продолжают в штатном режиме осуществлять переводы в республику. Однако в пресс-службе "Золотой короны" заявили, что "на стороне выдачи могут возникать проблемы". "Подключиться к процессингу Национального банка Таджикистана в указанные сроки по независящим от нас причинам не удалось. Надеемся на конструктивные переговоры с НБТ", - пояснили в "Золотой короне".

"Банк Юнистрим подключился к Национальному процессинговому центру по денежным переводам Национального банка Таджикистана еще в октябре 2019 года", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Юнистрима".