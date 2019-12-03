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РИА Новости

Две крупные платежные системы остановили переводы в Таджикистан

13:36 03.12.2019 (обновлено: 13:41 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Переводы в Таджикистан из России приостановили лишь две крупные платежные системы - Western Union и Blizko, при этом Contact, MoneyGram, "Золотая корона" и "Юнистрим" продолжают их проводить, прокомментировали РИА Новости в компаниях.
Таджикистан 3 декабря запустил Национальный процессинговый центр, через который системы денежных переводов должны проводить операции без открытия счета. К нему пока подключились не все платежные системы. В Нацбанке Таджикистана сообщили, что во вторник системы денежных переводов Western Union и Contact приостановили переводы в страну в связи с техническими проблемами. По данным регулятора, Contact заработает уже во второй половине дня вторника, а Western Union – в среду.
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2 декабря, 12:32
Нацбанк Таджикистана прокомментировал ситуацию с переводами из России
В платежной системе Contact, оператором которой является "Киви банк", приостановку переводов опровергли. "Информация о том, что денежные переводы Contact в Таджикистан были приостановлены, не соответствуют действительности. Переводы не прекращались с вступлением в силу 3 декабря 2019 года нового порядка трансграничного перевода денежных средств и деятельности платежных систем, осуществляющих такие переводы на территории республики", - указали РИА Новости в компании.
В колл-центре Western Union временную приостановку переводов в Таджикистан из РФ с 3 декабря подтвердили, не пояснив, когда данные операции возобновятся.
Также приостановлены эти переводы и в платежной системе Blizko, оператором которой является Связь-банк. "Со 2 декабря по техническим причинам временно приостановлено обслуживание клиентов платежной системы Blizko в республике Таджикистан. Сейчас нет возможности отправить денежный перевод в Таджикистан", - сообщили РИА Новости в колл-центре системы, добавив, что информация о возобновлении переводов будет опубликована на официальном сайте.
Вместе с тем платежные системы MoneyGram, "Золотая корона" и "Юнистрим" продолжают в штатном режиме осуществлять переводы в республику. Однако в пресс-службе "Золотой короны" заявили, что "на стороне выдачи могут возникать проблемы". "Подключиться к процессингу Национального банка Таджикистана в указанные сроки по независящим от нас причинам не удалось. Надеемся на конструктивные переговоры с НБТ", - пояснили в "Золотой короне".
"Банк Юнистрим подключился к Национальному процессинговому центру по денежным переводам Национального банка Таджикистана еще в октябре 2019 года", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Юнистрима".
Ранее российский посол в республике Игорь Лякин-Фролов говорил РИА Новости, что общий объем переводов таджикских мигрантов из России составляет 35-37% ВВП Таджикистана.
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2 декабря, 11:31
Эксперт рассказала, как мигранты будут отправлять деньги в Таджикистан
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BlizkoThe Western Union CompanyТаджикистанРоссияЭкономика
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