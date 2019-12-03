Путин и глава Еврокомиссии обсудили встречу "нормандского формата"

"С обеих сторон отмечено, что, несмотря на нынешний непростой период в отношениях между Россией и Евросоюзом, в общих долгосрочных интересах - находить точки соприкосновения по ключевым темам европейской и международной повестки дня, развивать прямой диалог", - говорится в сообщении.