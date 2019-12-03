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РИА Новости

Путин и глава Еврокомиссии обсудили встречу "нормандского формата"

13:22 03.12.2019 (обновлено: 13:30 03.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел во вторник телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого обсудили предстоящую встречу "нормандского формата", сообщает пресс-служба Кремля.
Новая председатель ЕК в настоящее время планирует в связи с вступлением в должность провести серию телефонных контактов с руководителями стран "большой двадцатки".
"С обеих сторон отмечено, что, несмотря на нынешний непростой период в отношениях между Россией и Евросоюзом, в общих долгосрочных интересах - находить точки соприкосновения по ключевым темам европейской и международной повестки дня, развивать прямой диалог", - говорится в сообщении.
Добавляется, что обсуждены также вопросы, связанные с предстоящей 9 декабря в Париже встречей на высшем уровне в "нормандском формате".
"В данном контексте подчеркивалась важность последовательного выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением в должность Председателя Европейской комиссии.
Первый президент Украины Леонид Кравчук
1 декабря, 01:30
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
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Урсула фон дер ЛяйенЕвросоюзМоскваРоссияПарижЕврокомиссияВладимир ПутинВ мире
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