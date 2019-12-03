Путин и глава Еврокомиссии обсудили встречу "нормандского формата"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел во вторник телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого обсудили предстоящую встречу "нормандского формата", сообщает пресс-служба Кремля.
Новая председатель ЕК в настоящее время планирует в связи с вступлением в должность провести серию телефонных контактов с руководителями стран "большой двадцатки".
"С обеих сторон отмечено, что, несмотря на нынешний непростой период в отношениях между Россией и Евросоюзом, в общих долгосрочных интересах - находить точки соприкосновения по ключевым темам европейской и международной повестки дня, развивать прямой диалог", - говорится в сообщении.
Добавляется, что обсуждены также вопросы, связанные с предстоящей 9 декабря в Париже встречей на высшем уровне в "нормандском формате".
"В данном контексте подчеркивалась важность последовательного выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением в должность Председателя Европейской комиссии.