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РИА Новости

Трамп назвал себя "фанатом Brexit"

13:21 03.12.2019 (обновлено: 17:39 03.12.2019)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне. 3 декабря 2019
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне. 3 декабря 2019
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне. 3 декабря 2019
ЛОНДОН, 3 дек – РИА Новости, Мария Табак. Президент США Дональд Трамп пообещал "не усложнять" ситуацию с выборами в Британии, но заявил, что является фанатом Brexit и сторонником премьера Бориса Джонсона.
Британская оппозиция обвиняет Трампа в попытках влиять на политический процесс в Британии, где 12 декабря пройдут всеобщие выборы.
"Я не хочу усложнять ситуацию. Я выиграл много выборов для многих людей. Я не буду вмешиваться в эти выборы. Я фанат Brexit, я призывал к этому. Я был тут, меня спросили, произойдет ли он, я сказал "да", они улыбнулись, это просто было мое мнение. Я останусь в стороне, но Борис очень способный, и я думаю, что он будет хорошо все делать", - сказал Трамп, выступая в Лондоне в преддверии саммита лидеров стран НАТО.
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Саммит НАТО в ЛондонеВыход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонДональд ТрампНАТОЕвросоюзВеликобританияСШАВ мире
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