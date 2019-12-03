Трамп назвал себя "фанатом Brexit"

"Я не хочу усложнять ситуацию. Я выиграл много выборов для многих людей. Я не буду вмешиваться в эти выборы. Я фанат Brexit, я призывал к этому. Я был тут, меня спросили, произойдет ли он, я сказал "да", они улыбнулись, это просто было мое мнение. Я останусь в стороне, но Борис очень способный, и я думаю, что он будет хорошо все делать", - сказал Трамп, выступая в Лондоне в преддверии саммита лидеров стран НАТО.