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РИА Новости

В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

13:18 03.12.2019 (обновлено: 15:54 03.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 участвуют в показательных выступлениях авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" в бухте Капсель в Судак
Штурмовики Су-25 участвуют в показательных выступлениях авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судак
© РИА Новости / Михаил Патлис
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы лично отдал приказ сбить российский Су-24 в ноябре 2015 года.
"Эта информация достаточно обезличенная, непонятно, откуда она взялась, непонятно, насколько ее можно считать достоверной", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Он отметил, что Москва ориентируется на заявления Анкары, в том числе публичные, о том, что команду на уничтожение российского самолета давали другие люди.
Двадцать четвертого ноября 2015 года российский Су-24 потерпел крушение на севере Сирии, в четырех километрах от границы с Турцией. Как сообщил тогда президент Владимир Путин, самолет сбили ракетой типа "воздух — воздух" с турецкого истребителя F-16.
Анкара утверждала, что Су-24 вошел в ее воздушное пространство, российский Генштаб заявлял, что самолет границу не пересекал, это подтверждали и данные сирийской ПВО. Пилот бомбардировщика Олег Пешков катапультировался, но с земли его расстреляли боевики. Погибшему летчику было присвоено звание Героя России.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
22 октября, 07:04
Межгосударственные отношения России и Турции
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Крушение российского Су-24 у границы ТурцииF-16Су-24Владимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
Решение об уничтожении российского Су-24 принималось, вероятнее всего, военными, которые рассчитывали, что самолёт упадёт на турецкой территории, что даст повод обвинить Россию в нарушении воздушного пространства Турции. Но Герой России Пешков в том числе и потому стал Героем, что ценой своей жизни сделал так, что машина упала в Сирии, в 800 метрах (напрямую по карте если считать) от государственной границы с Турцией.
3 декабря, 13:31
Руслан Тлеуж
72201021
это подтверждали и данные сирийской ПВО. Конец цитаты. Как работают сирийские ПВО мы хорошо знаем после сбитого ими нашего военного Ила. А если в кратце. Кремлю не выгодно в данном случае докопаться до истины. На карте Южный поток и большая политика в Сирии
3 декабря, 16:43
Павел Иванов
25000110
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