В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

Штурмовики Су-25 участвуют в показательных выступлениях авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" в бухте Капсель в Судак

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы лично отдал приказ сбить российский Су-24 в ноябре 2015 года.

"Эта информация достаточно обезличенная, непонятно, откуда она взялась, непонятно, насколько ее можно считать достоверной", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что Москва ориентируется на заявления Анкары, в том числе публичные, о том, что команду на уничтожение российского самолета давали другие люди.

Двадцать четвертого ноября 2015 года российский Су-24 потерпел крушение на севере Сирии, в четырех километрах от границы с Турцией. Как сообщил тогда президент Владимир Путин, самолет сбили ракетой типа "воздух — воздух" с турецкого истребителя F-16.