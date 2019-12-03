Эксперты назвали цены новогодних билетов в Крым на самолет и поезд

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В предпраздничные и праздничные дни авиапутешествие (эконом класс) из Москвы и Петербурга в Симферополь может оказаться в два раза дороже поездки на поезде (плацкарт или купе), сообщает Туту.ру.

Для корректного сравнения бралась стоимость, по которой клиенты сервиса покупали билеты именно до Симферополя, хотя поезд из Санкт-Петербурга идет до Севастополя.

Средняя цена железнодорожного путешествия составила 4879 рублей, авиа – 8063 рубля, что на 74 процента выше.

При этом, если отправляться в Крым из Москвы 24 декабря или 4, 7 и 9 января, то авиабилеты обойдутся дешевле, чем железнодорожная перевозка. Например, средняя стоимость такого путешествия 7 января составляет 2989 и 5193 рубля соответственно.

В то же время железнодорожный билет из Москвы в Симферополь на 31 декабря обойдется в 3424 рубля, тогда как за самолет придется заплатить 11935 рублей. Чуть меньше разница в стоимости на 30 декабря: 4088 и 10927 рублей соответственно. Правда, туристам, которые выберут для путешествия на поезде эти даты, Новый год придется отмечать в пути.