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РИА Новости

Эксперты назвали цены новогодних билетов в Крым на самолет и поезд

13:19 03.12.2019
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПассажиры у здания терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Пассажиры у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Александр Полегенько
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В предпраздничные и праздничные дни авиапутешествие (эконом класс) из Москвы и Петербурга в Симферополь может оказаться в два раза дороже поездки на поезде (плацкарт или купе), сообщает Туту.ру.
Для корректного сравнения бралась стоимость, по которой клиенты сервиса покупали билеты именно до Симферополя, хотя поезд из Санкт-Петербурга идет до Севастополя.
Средняя цена железнодорожного путешествия составила 4879 рублей, авиа – 8063 рубля, что на 74 процента выше.
При этом, если отправляться в Крым из Москвы 24 декабря или 4, 7 и 9 января, то авиабилеты обойдутся дешевле, чем железнодорожная перевозка. Например, средняя стоимость такого путешествия 7 января составляет 2989 и 5193 рубля соответственно.
В то же время железнодорожный билет из Москвы в Симферополь на 31 декабря обойдется в 3424 рубля, тогда как за самолет придется заплатить 11935 рублей. Чуть меньше разница в стоимости на 30 декабря: 4088 и 10927 рублей соответственно. Правда, туристам, которые выберут для путешествия на поезде эти даты, Новый год придется отмечать в пути.
При отправлении из Санкт-Петербурга, самолет окажется дешевле поезда лишь 5 января (6125 и 7088 рублей соответственно). А максимальная разница в цене на железнодорожное и авиапутешествия наблюдается 28 декабря. Средняя стоимость билетов на этот день: 4399 (поезд) и 13425 (самолет) рублей.
Железнодорожный вокзал в Симферополе
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