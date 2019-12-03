НАТО продолжит искать решение из-за покупки Турцией С-400

БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. НАТО продолжит искать решение в связи с покупкой Турцией российских систем С-400, они не будут интегрироваться в общую противовоздушную оборону альянса, заявил во вторник генсек НАТО НАТО продолжит искать решение в связи с покупкой Турцией российских систем С-400, они не будут интегрироваться в общую противовоздушную оборону альянса, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг

Столтенберг встретился в Лондоне, где пройдет встреча лидеров стран НАТО, с президентом США Дональдом Трампом.

"Российские системы не будут интегрированы в общую противовоздушную оборону альянса. Потому что эти российские системы не могут работать вместе с системами НАТО, конечно", - сказал Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов про покупку Турцией С-400. Трансляцию вела пресс-служба НАТО.

При этом он заявил, что "приветствует тот факт, что между США и Турцией продолжаются переговоры по альтернативным системам Patriot.

"Также некоторые союзники разместили в Турции свои системы Patriot. То есть мы занимаемся этим вопросом и постараемся найти способ решить", - сказал генсек НАТО, добавив, что данная ситуация "создает некоторое проблемы" в альянсе.