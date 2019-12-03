НАТО продолжит искать решение из-за покупки Турцией С-400

БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. НАТО продолжит искать решение в связи с покупкой Турцией российских систем С-400, они не будут интегрироваться в общую противовоздушную оборону альянса, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг встретился в Лондоне, где пройдет встреча лидеров стран НАТО, с президентом США Дональдом Трампом.
"Российские системы не будут интегрированы в общую противовоздушную оборону альянса. Потому что эти российские системы не могут работать вместе с системами НАТО, конечно", - сказал Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов про покупку Турцией С-400. Трансляцию вела пресс-служба НАТО.
При этом он заявил, что "приветствует тот факт, что между США и Турцией продолжаются переговоры по альтернативным системам Patriot.
"Также некоторые союзники разместили в Турции свои системы Patriot. То есть мы занимаемся этим вопросом и постараемся найти способ решить", - сказал генсек НАТО, добавив, что данная ситуация "создает некоторое проблемы" в альянсе.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.