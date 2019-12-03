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РИА Новости

Крупнейший производитель троллейбусов "Тролза" вышел из режима простоя

12:57 03.12.2019
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© РИА Новости / А. Пыхин / Перейти в фотобанкВ сборочном цехе завода
В сборочном цехе завода
© РИА Новости / А. Пыхин
Перейти в фотобанк
В сборочном цехе завода. Архивное фото
САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" в городе Энгельсе Саратовской области, объявивший о массовом сокращении штата, спустя девять месяцев вышел из режима простоя, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе областного министерства занятости, труда и миграции.
"Тролза" сейчас находится в тяжелом финансовом состоянии. С марта завод перевел часть коллектива в режим простоя и сообщил в центр занятости о возможном массовом сокращении штата. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. По данным областного министерства занятости, с января по ноябрь число работников завода снизилось с 695 до 240, из которых 75 находились в режиме простоя.
"По данным, предоставленным ЗАО "Тролза" в службу занятости населения, с декабря 2019 года на предприятии режим простоя отменен… Численность работников, находившихся в простое на конец ноября, составляла 73 человека", - сказала собеседница агентства.
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Ранее пресс-секретарь минпромэнерго региона Владимир Комаров сообщил РИА Новости, что компания "ПК Транспортные системы", куда перешла работать часть коллектива "Тролзы", наладила выпуск троллейбусов на площадке "Тролзы", при этом в планах инвестора начать там еще и производство трамваев.
"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") - российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельсе Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.
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ТролзаВладимир КомаровАргентинаСаратовТаджикистанОбщество
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