Крупнейший производитель троллейбусов "Тролза" вышел из режима простоя

САРАТОВ, 3 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" в городе Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" в городе Энгельсе Саратовской области, объявивший о массовом сокращении штата, спустя девять месяцев вышел из режима простоя, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе областного министерства занятости, труда и миграции.

"Тролза" сейчас находится в тяжелом финансовом состоянии. С марта завод перевел часть коллектива в режим простоя и сообщил в центр занятости о возможном массовом сокращении штата. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. По данным областного министерства занятости, с января по ноябрь число работников завода снизилось с 695 до 240, из которых 75 находились в режиме простоя.

"По данным, предоставленным ЗАО "Тролза" в службу занятости населения, с декабря 2019 года на предприятии режим простоя отменен… Численность работников, находившихся в простое на конец ноября, составляла 73 человека", - сказала собеседница агентства.

Ранее пресс-секретарь минпромэнерго региона Владимир Комаров сообщил РИА Новости, что компания "ПК Транспортные системы", куда перешла работать часть коллектива "Тролзы", наладила выпуск троллейбусов на площадке "Тролзы", при этом в планах инвестора начать там еще и производство трамваев.