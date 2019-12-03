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РИА Новости

Путин провел во вторник телефонный разговор с главой Еврокомиссии

12:50 03.12.2019 (обновлено: 12:53 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону с одним из участников проекта "Мечтай со мной" Арсланом Каипкуловым. 25 декабря 2018
 Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону с одним из участников проекта Мечтай со мной Арсланом Каипкуловым. 25 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел во вторник телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, во вторник у президента "состоялось два телефонных разговора международных".
"Да, один из разговоров именно с ней", - сказал он, отвечая на вопрос, говорил ли Путин с фон дер Ляйен.
Новая председатель ЕК в настоящее время планирует в связи в вступлением в должность провести серию телефонных контактов с руководителями стран "большой двадцатки".
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Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияВ мире
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