Путин провел во вторник телефонный разговор с главой Еврокомиссии

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел во вторник телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, во вторник у президента "состоялось два телефонных разговора международных".
"Да, один из разговоров именно с ней", - сказал он, отвечая на вопрос, говорил ли Путин с фон дер Ляйен.
Новая председатель ЕК в настоящее время планирует в связи в вступлением в должность провести серию телефонных контактов с руководителями стран "большой двадцатки".
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