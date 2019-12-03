Косачев назвал условия для сотрудничества с парламентом Норвегии

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские сенаторы не готовы развивать двустороннее сотрудничество с норвежскими коллегами, пока в парламенте Норвегии не принесут извинения в связи с задержанием сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева по подозрению в шпионаже в сентябре 1918 года, заявил глава международного комитета СФ Константин Косачев во вторник на встрече с послом Норвегии в РФ Руне Ресаландом.
Норвежские спецслужбы 21 сентября 2018 года задержали сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда назвала подобные действия провокацией. Позднее Бочкарев был освобожден из-под ареста и вернулся на родину. Позже Косачев сообщал РИА Новости, что российские сенаторы решили воздержаться от предстоящих визитов в Норвегию в рамках межпарламентского сотрудничества в связи с недружественными действиями Осло.
"В условиях, когда Стортинг (парламент) Норвегии продолжает сохранять молчание по этому вопросу, делая отсылки к правоохранительным и судебным органам, мы не видим возможности развивать межпарламентское сотрудничество на двусторонней основе", - отметил Косачев
Он подчеркнул, что "мяч на норвежской стороне". Сенатор добавил, что в России пока так и не дождались "исчерпывающей и внятной реакции парламента Норвегии".
Косачев отметил, что российская сторона продолжает участвовать в общих с Норвегией международных структурах, однако "межпарламентский диалог заморожен". Сенатор полагает, что норвежские парламентарии должны дать свою оценку произошедшему, поскольку сотрудник Совфеда был задержан по обращению "сотрудника аппарата Стортинга".
Присутствовавший на встрече Бочкарев не выступал.
22 октября 2018, 16:19Матвиенко назвала задержание Бочкарева в Норвегии провокацией