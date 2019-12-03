Косачев назвал условия для сотрудничества с парламентом Норвегии

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские сенаторы не готовы развивать двустороннее сотрудничество с норвежскими коллегами, пока в парламенте Норвегии не принесут извинения в связи с задержанием сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева по подозрению в шпионаже в сентябре 1918 года, заявил глава международного комитета СФ Российские сенаторы не готовы развивать двустороннее сотрудничество с норвежскими коллегами, пока в парламенте Норвегии не принесут извинения в связи с задержанием сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева по подозрению в шпионаже в сентябре 1918 года, заявил глава международного комитета СФ Константин Косачев во вторник на встрече с послом Норвегии в РФ Руне Ресаландом

Норвежские спецслужбы 21 сентября 2018 года задержали сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда назвала подобные действия провокацией. Позднее Бочкарев был освобожден из-под ареста и вернулся на родину. Позже Косачев сообщал РИА Новости, что российские сенаторы решили воздержаться от предстоящих визитов в Норвегию в рамках межпарламентского сотрудничества в связи с недружественными действиями Осло.

"В условиях, когда Стортинг (парламент) Норвегии продолжает сохранять молчание по этому вопросу, делая отсылки к правоохранительным и судебным органам, мы не видим возможности развивать межпарламентское сотрудничество на двусторонней основе", - отметил Косачев

Он подчеркнул, что "мяч на норвежской стороне". Сенатор добавил, что в России пока так и не дождались "исчерпывающей и внятной реакции парламента Норвегии".

Косачев отметил, что российская сторона продолжает участвовать в общих с Норвегией международных структурах, однако "межпарламентский диалог заморожен". Сенатор полагает, что норвежские парламентарии должны дать свою оценку произошедшему, поскольку сотрудник Совфеда был задержан по обращению "сотрудника аппарата Стортинга".