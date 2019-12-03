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РИА Новости

Косачев назвал условия для сотрудничества с парламентом Норвегии

12:44 03.12.2019 (обновлено: 13:40 03.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские сенаторы не готовы развивать двустороннее сотрудничество с норвежскими коллегами, пока в парламенте Норвегии не принесут извинения в связи с задержанием сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева по подозрению в шпионаже в сентябре 1918 года, заявил глава международного комитета СФ Константин Косачев во вторник на встрече с послом Норвегии в РФ Руне Ресаландом.
Норвежские спецслужбы 21 сентября 2018 года задержали сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда назвала подобные действия провокацией. Позднее Бочкарев был освобожден из-под ареста и вернулся на родину. Позже Косачев сообщал РИА Новости, что российские сенаторы решили воздержаться от предстоящих визитов в Норвегию в рамках межпарламентского сотрудничества в связи с недружественными действиями Осло.
Осло
Вчера, 12:24
Отношения с Россией важны для Норвегии, заявил посол в Москве
"В условиях, когда Стортинг (парламент) Норвегии продолжает сохранять молчание по этому вопросу, делая отсылки к правоохранительным и судебным органам, мы не видим возможности развивать межпарламентское сотрудничество на двусторонней основе", - отметил Косачев
Он подчеркнул, что "мяч на норвежской стороне". Сенатор добавил, что в России пока так и не дождались "исчерпывающей и внятной реакции парламента Норвегии".
Косачев отметил, что российская сторона продолжает участвовать в общих с Норвегией международных структурах, однако "межпарламентский диалог заморожен". Сенатор полагает, что норвежские парламентарии должны дать свою оценку произошедшему, поскольку сотрудник Совфеда был задержан по обращению "сотрудника аппарата Стортинга".
Присутствовавший на встрече Бочкарев не выступал.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
22 октября 2018, 16:19
Матвиенко назвала задержание Бочкарева в Норвегии провокацией
2010101
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Руне РесаландМихаил БочкаревСовет Федерации РФКонстантин КосачевНорвегияРоссияВ мире
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