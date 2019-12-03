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Война в Сирии
2019-12-03T12:43+0300
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РИА Новости

В Сирии завершилось очередное российско-турецкое патрулирование

12:43 03.12.2019
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Российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Очередной российско-турецкий патруль проинспектировал обстановку на северо-западе Сирии, сообщили в Минобороны России.

"Третьего декабря 2019 года очередной совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции проинспектировал обстановку на северо-западе Сирии, завершив сегодня совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Гариб, преодолел маршрут протяженностью около 60 километров за время около двух часов и вернулся в исходный пункт.
Отмечается, что в ходе патрулирования на маршруте совместный патруль прошел через несколько приграничных сирийских населенных пунктов. "Это было тринадцатое совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к востоку от населенного пункта Кобани", - уточняется в сообщении.
В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники – бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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