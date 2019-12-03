В Совфеде оценили угрозы сенаторов США ввести санкции против Турции

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Предложение сенаторов США ввести санкции за С-400 - неприкрытое давление на Анкару, Турция должна это проанализировать и отреагировать на угрозы, заявил РИА Новости вице-спикер СФ Ильяс Умаханов.
Ранее американские сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм в письме призвали госсекретаря США Майка Помпео ввести санкции в рамках закона CAATSA против Турции в ответ на приобретение Анкарой российских ЗРК С-400. По их словам, "терпеть уже нет смысла".
"Мы должны, наверное, говорить не о нашем сотрудничестве с Анкарой после такого рода демаршей. Хотя это абсолютно не императив, которым должен следовать Помпео", - сказал Умаханов, отвечая на вопрос, может ли это письмо повлиять на сотрудничество Москвы и Анкары.
"Мы должны говорить об отношениях Турции с США, когда столь неприкрытое давление конгресса оказывается, по существу, опосредованно на Турцию, а не только на Помпео. Поэтому это предмет анализа и реагирования руководства Турции", - подчеркнул вице-спикер СФ.
Он отметил, что Россия выполняет все принятые на себя обязательства, "в том числе в военно-технической сфере, в том числе в контексте тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках астанинского процесса, в двустороннем формате".
"Мы свои обязательства выполняем, Турция, в том, что касается поставок зенитных комплексов, тоже выполняет. Ну а американцы ведут себя по-прежнему как слон в посудной лавке, полагая, что любое решение, которое они принимают в США, должно быть законом для всех остальных. Этого, конечно, не будет", - сказал Умаханов.