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РИА Новости

В Совфеде оценили угрозы сенаторов США ввести санкции против Турции

12:15 03.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-400 . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Предложение сенаторов США ввести санкции за С-400 - неприкрытое давление на Анкару, Турция должна это проанализировать и отреагировать на угрозы, заявил РИА Новости вице-спикер СФ Ильяс Умаханов.
Ранее американские сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм в письме призвали госсекретаря США Майка Помпео ввести санкции в рамках закона CAATSA против Турции в ответ на приобретение Анкарой российских ЗРК С-400. По их словам, "терпеть уже нет смысла".
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"Мы должны, наверное, говорить не о нашем сотрудничестве с Анкарой после такого рода демаршей. Хотя это абсолютно не императив, которым должен следовать Помпео", - сказал Умаханов, отвечая на вопрос, может ли это письмо повлиять на сотрудничество Москвы и Анкары.
"Мы должны говорить об отношениях Турции с США, когда столь неприкрытое давление конгресса оказывается, по существу, опосредованно на Турцию, а не только на Помпео. Поэтому это предмет анализа и реагирования руководства Турции", - подчеркнул вице-спикер СФ.
Он отметил, что Россия выполняет все принятые на себя обязательства, "в том числе в военно-технической сфере, в том числе в контексте тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках астанинского процесса, в двустороннем формате".
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"Мы свои обязательства выполняем, Турция, в том, что касается поставок зенитных комплексов, тоже выполняет. Ну а американцы ведут себя по-прежнему как слон в посудной лавке, полагая, что любое решение, которое они принимают в США, должно быть законом для всех остальных. Этого, конечно, не будет", - сказал Умаханов.
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Линдси ГрэмИльяс УмахановС-400 «Триумф»Совет Федерации РФТурцияРоссияСШАВ мире
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