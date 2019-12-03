В Совфеде оценили угрозы сенаторов США ввести санкции против Турции

"Мы свои обязательства выполняем, Турция, в том, что касается поставок зенитных комплексов, тоже выполняет. Ну а американцы ведут себя по-прежнему как слон в посудной лавке, полагая, что любое решение, которое они принимают в США, должно быть законом для всех остальных. Этого, конечно, не будет", - сказал Умаханов.