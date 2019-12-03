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РИА Новости

Патрушев проведет консультации по стратегической стабильности в Шанхае

12:08 03.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
ШАНХАЙ, 3 дек – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках рабочего визита в Китай прибыл во вторник в Шанхай, где состоятся двусторонние консультации по вопросам стратегической стабильности, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ Евгений Аношин.
"Николай Патрушев прибыл в Шанхай по приглашению члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи. В Шанхае секретарь Совета безопасности России проведет российско-китайские консультации по вопросам стратегической стабильности", - сказал Аношин.
С российской стороны в консультациях примут участие представители аппарата Совета безопасности, МИД, Минобороны, ФСВТС и других министерств и ведомств. Также состоится встреча Патрушева с мэром Шанхая Ин Юн.
Накануне в Пекине Патрушева принял председатель КНР Си Цзиньпин, также состоялись российско-китайские консультации в рамках механизма по общественной безопасности, юстиции и правопорядку.
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Евгений АношинСи ЦзиньпинКитайНиколай ПатрушевРоссияШанхайВ мире
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