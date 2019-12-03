Патрушев проведет консультации по стратегической стабильности в Шанхае

"Николай Патрушев прибыл в Шанхай по приглашению члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи. В Шанхае секретарь Совета безопасности России проведет российско-китайские консультации по вопросам стратегической стабильности", - сказал Аношин.

С российской стороны в консультациях примут участие представители аппарата Совета безопасности, МИД, Минобороны, ФСВТС и других министерств и ведомств. Также состоится встреча Патрушева с мэром Шанхая Ин Юн.